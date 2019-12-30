Новый год – 2020 в Петербурге: программа празднования и афиша на каникулы

Как добраться в центр и домой

Общественный транспорт Петербурга будет работать всю новогоднюю ночь. Петербуржцы и гости Северной столицы смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Недоступны для пассажиров будут вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинского проспект», вестибюль 2 «Площади Ленина», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюля 1 «Московской», вестибюля 2 «Невского проспекта», вестибюля 2 «Проспекта Славы», вестибюля 1 «Дунайской».

Закрыты будут станции «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары».

С 00:00 до 04:30 1 января пассажиры смогут купить только жетоны за наличные. При этом пройти на станции можно будет и по проездным билетам. В ночь с 6 на 7 января на Рождество метро будет работать так же, но ограничение на покупку проездных будет действовать с 02:30 до 04:30.

В новогоднюю ночь по улицам Петербурга автобусы будут курсировать по 31 маршруту под номерами 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 100, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 161, 169А, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat

Дворцовая площадь в новогоднюю ночь

Праздничная программа на главной площади начнётся 31 декабря в 22:00. Гулянья развернутся не только на Дворцовой, но и в районе Невского проспекта.

Откроют две дополнительные площадки. Одну из них разместят у Гостиного двора, а вторую установят на Малой Конюшенной улице.

В центре внимания на Дворцовой площади будет шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера». Развлекательная программа будет проходить в сопровождении световых, пиротехнических и лазерных эффектов, а также музыки диджеев Radio Record, кавер-групп и участников телепроектов «Главная сцена» и «Новая Звезда». В конце праздника состоится дискотека 90-х.

Салют над Невой прогремит в 3 часа ночи. Завершится праздничная программа в 04:00.

Фото: Instagram / @katty_solo, @photo_surkhaev

«Скоро на небе зажжется звезда: Рождество в Германии»

В конце декабря в Кунсткамере открылась временная выставка, посвящённая немецких ёлочным украшениями последних двух веков.

Именно в Немецкой слободе жители Петербурга в конце XVIII века подсмотрели новогодние традиции. Ель с игрушками, праздничные огни и застолья быстро распространились во всей стране.

Выставка «Скоро на небе зажжётся звезда: Рождество в Германии» состоит из десятков экспонатов. Посетители смогут увидеть украшения, подарки, праздничную утварь и другие раритеты из прошлого.

Официальный сайт

Где: Университетская набережная, 3

Когда: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, с 30 декабря по 1 января музей не работает

Сколько: льготные категории – 100 рублей, остальные – 300 рублей

Фото: kunstkamera.ru

«Щелкунчик»

Классический новогодний балет можно увидеть в ДК им. Ленсовета. Его будут показывать почти каждый день в новогодние каникулы.

В балете участвует «Санкт-Петербургский театр Антона Плоома и Анастасии Ломаченковой», а также Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

Предварять «Щелкунчик» будет представление команды «Наукомания». Юные зрители смогут увидеть интересные эксперименты в рамках «Шоу чокнутого профессора».

Официальный сайт

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: расписание можно увидеть на сайте ДК им. Ленсовета

Сколько: от 700 рублей

Фото: pixabay.com

«Красные туфельки и семь гномов»

В первый день нового года в прокат выйдет мультфильм про девушку из сказочного королевства, которая превращается в принцессу с помощью волшебных туфель.

Юной красавице предстоит вернуть человеческий облик семи принцам, которых злая ведьма заколдовала и превратила в зелёных гномов. Для этого ей нужно поцеловать каждого из них.

«Красные туфельки и семь гномов» станет отличным выбором для семейного похода в кинотеатр в новогодние праздники.

Когда: с 1 января

Фото: kinopoisk.ru

Billy's Band

Петербургский коллектив в очередной раз выступит сразу после Нового года с особой программой. Праздничный концерт называется «реанимационным».

Отойти от бурного застолья можно будет в клубе «Космонавт». «Концерт 1 января – это продолжение новогодней вечеринки с музыкой "Billy's Band", свежим кефиром и слёзами счастья», – так описывает выступление фронтмен Билли Новик.

Официальная страница

Где: Бронницкая улица, 24

Когда: 1 января в 20:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: vk.com/club5308

Ярмарка на Манежной

Рождественскую ярмарку в Петербурге устраивают в 14-й раз. В 2019 году её перенесли с Пионерской площади на Манежную.

В центре Северной столицы работают карусели и каток, а также там устраивают лазерное 3D-шоу. Для посетителей открыты торговые палатки, в которых можно приобрести сувениры или другие товары.

Все развлечения для гостей ярмарки бесплатны.

Где: Манежная площадь

Когда: до 13 января с 12:00 до 21:00, 1 января – с 14:00 до 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: Instagram / @anastasia___dolgova_, @utigrunka

Каток в «Севкабель Порту»

В одном из самых молодых и популярных общественных пространств Петербурга второй год подряд открывают большой каток. Здесь можно провести время на коньках с видом на Финский залив.

Часовые сеансы проводят с 11:00 до 21:00. Перерыв между ними составляет полчаса. Это необходимо, чтобы приводить лёд в порядок.

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

Сколько: с 30 декабря по 12 января – 500 рублей, инвалиды, блокадники, ветераны ВОВ и дети от 3 до 7 лет в сопровождении взрослых с билетом – бесплатно, пенсионеры и члены многодетных семей – скидка 50%

Фото: Instagram / @paveldemichev, @___alekand___

Каток на Новой Голландии

Ещё одно место, где можно встать на коньки, расположено на острове Новая Голландия. Площадь катка превышает 2 тыс. квадратных метров.

Встать на лёд можно практически в любую погоду – он не тает при температуре до +10 градусов. Каждый сеанс длится час.

Посетители катка могут переодеться в крытой галерее с обогревателями и скамейками. Обувь можно сдать в камеру хранения, залог за коньки не требуется.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00

Сколько: от 250 рублей, прокат коньков – 350 рублей

Фото: vk.com/newhollandsp

«Любимые мелодии советского кино»

Услышать давно знакомые мелодии в новогодние каникулы можно не только по телевизору, но и в живом исполнении. Такая возможность представится на концерте симфонического IP Orchestra под руководством Игоря Пономаренко.

Музыканты устраивали гастроли на пяти континентах, выступали с Анной Нетребко, Аллой Пугачёвой, Сергеем Мазаевым, а также участвовали в празднике «Алые паруса».

Коллектив сыграет композиции из советских фильмов. Музыку дополнят видеопроекция и световые эффекты, которые превратят концерт в запоминающееся шоу.

Официальная страница

Где: Выборгская набережная, 5

Когда: 4 января в 20:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/cinema_sssr