Куда сходить в Петербурге в августе 2019 года

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

Одна из главных экшн-франшиз современного кинематографа выходит на новый уровень. Впервые в истории «Форсажа» сняли спин-офф, который будет посвящён Люку Хоббсу и Деккарду Шоу.

Персонажам в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема предстоит объединиться, чтобы спасти мир от генетически модифицированного злодея Брикстона.

Когда: с 1 августа

«Буковски-Фест-2»

В клубе MOD 3 августа будут заранее отмечать 99-летие со дня рождения писателя Чарльза Буковски. Фестиваль имени культового автора пройдет в Петербурге во второй раз.

На «Буковски-Фесте» будут читать стихи и рассказы Буковски. На сцену выйдут Иван Курочкин из группы «Электрофорез», Максим Тесли из «Щенков» и «Он Юн» и другие артисты.

Также на фестивале сыграют группы «Ленина Пакет», «Голландский штурвал», «Ночные грузчики» и Kiskin Zhar. Еще можно услышать лекцию Андрея Филатова «Me against the world: американский поэтический андеграунд» и посмотреть документальный фильм «Буковски. Рождённый в это».

Где: набережная канала Грибоедова, 7

Когда: 3 августа с 16:00 до 23:50

Сколько: от 500 рублей

«Длинная тень Чернобыля»

В августе в центре «Росфото» на Большой Морской откроется выставка Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля». На ней можно увидеть снимки, сделанные в течение 20 лет после катастрофы 1986 года.

Людвиг был единственным иностранным фотожурналистом, которому разрешили снимать на месте реактора №4, самой опасной зоны Чернобыля. В своей работе он запечатлел и проанализировал последствия катастрофы.

Проект «Длинная тень Чернобыля» не так давно вышла в виде книги. Вступление для неё написал Михаил Горбачёв.

Где: Большая Морская улица, 35

Когда: с 7 августа по 22 сентября

Сколько: 150 рублей

«Однажды... в Голливуде»

В начале августа в российский прокат выйдет девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде». Критики назвали картину одной из лучших работ режиссёра в XXI веке.

В главных ролях снялись Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. В фильме рассказывается об актере и его дублере, которые пытаются найти свое место в быстро меняющемся мире кино в конце 1960-х годов.

«Однажды... в Голливуде» затрагивает многие темы жизни американского общества той эпохи, в том числе историю секты Чарльза Мэнсона и убийство жены режиссёра Романа Полански.

Когда: с 8 августа

Zavtra

Фестиваль Zavtra в «Севкабель Порту» объединит музыкантов и зрителей, небезразличных к будущему Земли. На протяжении двух дней петербуржцы смогут ходить на мастер-классы, покупать экологичные товары и еду местных производителей.

Оршанизаторы подчеркивают, что хотят сформировать ответственное отношение людей к среде обитания. Такую точку зрения разделяют французская певица Zaz, группа Therr Mairz, Иван Дорн и другие артисты, которые выступят на Zavtra.

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 10 и 11 августа

Сколько: от 2700 рублей

Asia Space

Пространство Artplay на правом берегу Невы 10 и 11 августа займёт Asia Space – крупнейший фестиваль корейской культуры в Петербурге.

Настольные и виртуальные игры, традиционные блюда, вещи корейских брендов, национальные шоу, выступления и конкурсы. Это часть программы необычного мероприятия.

Главным событием Asia Space станет концерт исполнителей в популярном жанре k-pop.

Где: Красногвардейская площадь, 3

Когда: 10 и 11 августа

Сколько: от 500 рублей для детей и от 800 рублей для взрослых

Дженнифер Лопес

Звезда поп-сцены и Голливуда Дженнифер Лопес возвращается в Россию с новым шоу It’s My Party. Программу можно будет увидеть в СКК «Петербургский».

В этом году Лопес отметила 50-летие, однако в это с другом верится. Певица выглядит как никогда отлично и устраивает на сцене очень зажигательное шоу.

It’s My Party проходит в трех десятках городов. В Петербурге состоится заключительный концерт масштабного тура.

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 11 августа в 19:00

Сколько: от 3500 рублей

Фестиваль водных фонариков

В Юсуповском саду на протяжении трех дней, с 23 по 25 августа, будут запускать водные фонарики. Красивое зрелище будут сопровождать музыканты симфонического оркестра.

На фестивале также будут выступления артистов и поэтов, балерины и оперные певцы, а также огненно-пиротехническое шоу. Красивый способ проводить лето!

Где: Садовая улица, 54

Когда: 23, 24 и 25 августа с 16:00 до 22:00

Сколько: от 500 рублей

Foals

В последние дни лета в новом петербургском клубе «Морзе» выступят британцы Foals. Звезды инди-рока приезжают в Северную столицу в поддержку двойного студийного альбома «Everything Not Saved Will Be Lost».

Первая часть записи вышла в марте, а вторая появится в интернете 20 сентября. Критики хорошо оценили дебютную половину проекта.

Конечно, Foals сыграют не только песни с нового альбома, но и старые хиты. Можно не сомневаться, что петербуржцы среди прочего услышат и «My Number».

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 30 августа в 20:00

Сколько: от 3500 рублей

«Питер, я люблю тебя!»

За день до начала осени в «Севкабель Порту» будут выражать любовь к Петербургу. Там организуют бесплатный фестиваль «Питер, я люблю тебя!».

На бесплатном мероприятии выступят участники пятого сезона шоу «Танцы», «Дунаевский Orchestra» и Sweet Hot Jazz Band. Также покажут фильм, который выберут по итогам голосования петербуржцев. В опросе в группе фестиваля во «ВКонтакте» лидирует «Питер FM».

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 31 августа

Сколько: вход свбодный

