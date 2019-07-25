День ВМФ – 2019 в Петербурге: программа празднования

Каждое последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-морского флота. Памятная дата была установлена в 2006 году, но праздновали её и раньше.

С 2017 года в этот день стали проводить Главный военно-морской парад страны. Его принимает Петербург, как морская столицы России. В честь Дня ВМФ в городе на Неве будет много различных мероприятий.

Парад

Торжества в праздничный день, 28 июля, начнутся в 10:00. В это время на крейсере «Аврора» поднимут Андреевский флаг – главный корабельный кормовой флаг российского флота.

Главный военно-морской парад начнётся в акватории Невы в 11 часов утра. В нем будут участвовать более 43 кораблей. Возглавлять колонну будет парусник «Полтава». Судно – реплика корабля петровских времен.

Петербуржцы и сотни туристов, которые прибудут на парад, также увидят десантный корабль «Иван Грен», крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный крейсер «Орел», фрегат «Адмирал Горшков». По Неве пройдут патрульные и противодиверсионные катера, корветы и малые ракетные корабли.

После водной части парада в небе над Северной столицей появятся самолёты и вертолёты. С запада на восток пролетят истребители, заправщики и другие воздушные машины.

Как обычно, за парадом в центре Петербурга будут следить тысячи человек. Места на набережных стоит занимать заранее, потому что будет много желающих встать в первый ряд.

Фото: gov.spb.ru

Кронштадт

Часть парада состоится и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомную подлодку «Орел» и других флагманов флота.

Транслировать происходящее в Кронштадте будут и в Петербурге. Такую возможность предоставят на Дворцовой площади, где покажут и корабли на Неве.

Стоит учитывать, что попасть в Кронштадт 28 июля с 07:00 до 17:00 можно будет только по пропускам. Их будут выдавать в местном МФЦ жителям города, а также людям с транспортными средствами и с правами на жилое помещение в Кронштадтском районе.

Остальные граждане РФ, работающие в Кронштадте, иностранцы и юридические лица для получения пропуска должны обратиться в районную администрацию. Подробную информацию можно найти на сайте Смольного.

Концерт на Дворцовой

По окончании трансляции парада на Дворцовой площади начнется концертная программа. Она продлится с 13:00 до позднего вечера. Вход свободный для всех желающих.

Днём на сцену выйдут военные оркестры Таиланда и Вьетнама, а также Александр Розенбаум. Народный артист России сыграет в 14:50.

Затем можно будет услышать Ансамбль песни и пляски Черноморского флота и музыкантов Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, группы «Сурганова и Оркестр», «СерьГа» и «Чайф».

С девяти до десяти часов вечера будут выступать «Хор Турецкого» и SOPRANO. Они будут петь песни разных поколений.

Фото: gov.spb.ru

Остальные события

Праздничные мероприятия будут проходить по всему городу и в окрестностях.

В Центральной районной библиотеке им. Светлова в Колпино состоится праздник «Флоту России слава!». Там в 14:00 организуют видеопрезентацию, концертную программу, мастер-классы.

В Малоохтинском парке в Красногвардейском районе Петербурге пройдут развлечения для детей. Игровая программа «Морские приключения» в рамках проекта «Большая песочница» начнётся в 16:00.

В Сестрорецке в парке культуры и отдыха «Дубки» в это же время проведут концерт, посвящённый Дню ВМФ. В Петергофе в культурном центре «Каскад» схожую программу начнут на час раньше.

В библиотеку им. Салтыкова-Щедрина на Богатырском проспекте придёт лауреат конкурса чтецов Владислав Савиных. Поэтическая встреча «Белый парус на счастье похож» продлится с 15 до 16 часов.

Ещё раз Александр Розенбаум в День ВМФ выступит в БКЗ «Октябрьский». Там в 19:00 начнется концерт в честь праздника.

Салют

Праздничный день закончится масштабным салютом. Фейерверки можно будет наблюдать на протяжении десяти минут. Салют начнётся в 22:00. В небо над Петербургом запустят 30 залпов артиллерийских орудий и около 2 тыс. фейерверков.

Полюбоваться салютом можно будет и в Кронштадте. Его запустят с Южной оградительной стенки Средней гавани.

Фото: Instagram / @odri_maat, @ta.roma

Мосты

Из-за проведения парада временно изменят график разводки нескольких мостов.

Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенские мосты в ночь на 26 и 29 июля будут недоступны для водителей и пешеходов до 06:00, то есть дольше, чем обычно.

В день парада, 28 июля, эти же мосты будут разведены с 10:30 до 12:15. Изменения не коснутся других переправ.

Дорожные ограничения

В Петербурге изменится и движение транспортных средств. Водители не смогут проехать по Адмиралтейской набережной до 00:00 1 августа.

С 22:00 27 июля до 13:00 28 июля движение будет запрещено по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, Сенатской площади, Адмиралтейскому проезду, Дворцовому проезду, Литейному проспекту в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост, съездам с Пироговской набережной на Литейный мост, 1-ой и Кадетской линиям от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Мраморному переулку, Биржевому проезду вдоль дома №2 по Биржевой площади.

Останавливаться водителям запретят 28 июля с 07:00 до 00:00 на Туристской улице на участке от улицы Савушкина до Школьной улицы со стороны ТК «Меркурий», на улице Савушкина от Беговой улицы до Туристской улицы с той же стороны, на Беговой улице от Школьной улицы до улицы Савушкина со стороны «Меркурия».

До 00:00 30 июля нельзя проехать по крайней правой полосе Университетской набережной возле дома №5, а до 05:00 30 июля – по Галерной улице, крайней левой полосе движения Таможенного переулка при движении в направлении к Университетской набережной.

Но для водителей есть и хорошие новости. Автовладельцы смогут бесплатно проехать по центральному участку Западного скоростного диаметра от въезда с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект и в обратную сторону. Такая возможность будет 28 июля с 10:00 до 13:00.

Фото: gov.spb.ru