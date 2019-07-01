Куда сходить в Петербурге в июле 2019 года

«Человек-паук: Вдали от дома»

Новый фильм про Питера Паркера выходит вскоре после хита «Мстители: Финал». При этом завершающей частью Третьей фазы кинематографической всесенной Marvel будет именно «Человек-паук: Вдали от дома».

В картине Джона Уоттса снимаются Том Холланд, Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон и другие звезды. В центре фильма – борьба с Элементалами, существами, которые устраивают стихийные бедствия во всем мире.

Когда: с 4 июля

Фото: filmpro.ru

День Достоевского

День Достоевского – главный петербургский праздник, посвященный классику отечественной литературы. В этом году событие отмечает свое 10-летие.

Участниками праздника будут музеи и библиотеки города. В них проведут различные мероприятия, связанные с творчеством Достоевского.

За день до праздника библиотека им. Лермонтова и ЦГДБ им. Пушкина проведут «День ДО». Это отдельное событие с концертами, инсталляциями и выставками.

Официальная страница

Когда: 6 июля

Фото: vk.com/dostoevskyday

Rhymes Show

Масштабный фестиваль рэпа и другой современной музыки состоится в первую субботу июля в Музее стрит-арта. Хедлайнерами Rhymes Show станут ЛСП, Хаски и Face.

Для петербургских слушателей также выступят Тима Белорусских, Mnogoznaal, SID x RAM, Morgenshtern. Это не весь список артистов, которых можно будет увидеть на Rhymes Show.

Официальный сайт

Где: Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84

Когда: 6 июля с 14:00 до 21:00

Сколько: от 1400 рублей

Фото: Losev / vk.com/rhymesfest

Geek Picnic

Любители науки и технологий в первые выходные июля соберутся в Приморском парке Победы. На open air под названием Geek Picnic темой года будет фраза «Жить вечно».

Гостям фестиваля расскажут о science-арте, покажут четвероногого робота, дадут прокатиться на трассе с препятствиями. Отдельные зоны Geek Picnic будут посвящены технологиям бессмертия, модификации человека и клонирования.

А еще будет кинотеатр на открытом воздухе, книжная зона, настольные игры и многое другое.

Официальный сайт

Где: Приморский парк Победы, Крестовский проспект, 23

Когда: 6 и 7 июля с 12:00 до 21:00

Сколько: от 1300 рублей

Фото: vk.com/ammybo

Tinkoff Stereoleto

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Петербурга в 2019 году отмечает свое 18-летие. На берегу Финского залива прозвучат песни «Мумий Тролль», Монеточки, Shortparis, Little Big, Rag’n’Bone Man и других звезд российской и международной музыки.

Публику также ждут площадка для дискуссий, стрит-фуд, маркет товаров ручной работы, развлечения и тематическое пространство для детей.

Официальный сайт

Где: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40

Когда: 6 и 7 июля с 15:00 до 23:00

Сколько: от 2800 рублей

Фото: vk.com/blazhevich_p

«1926»

Музыкальный спектакль основан на переписке Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Важной частью сюжета также стали фрагменты поэмы Цветаевой «Крысолов».

В главных ролях – Елизавета Боярская и Анатолий Белый. Происходящее на сцене подчеркнут музыкой Баха, Мосолова, Шостаковича, Пьяцоллы и других классиков.

Настоящий хит современного театра будут показывать на протяжении трех вечеров подряд.

Официальный сайт

Где: Филармония им. Шостаковича, малый зал, Невский проспект, 30

Когда: 11, 12 и 13 июля в 19:00

Сколько: от 2500 рублей

Фото: culture.ru

Wanderlust 108

Международный фестиваль, объединяющий любителей йоги, бега и медитации, снова займет на один день Юсуповский сад в центре Петербурга. Принять участие могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Wanderlust 108 – спортивный триатлон, включающий в себя забег на дистанцию 5 км, потоковое занятие йогой и медитацией. На фестивале также будут играть электронную музыку и проводить разные мастер-классы.

Официальный сайт

Где: Юсуповский сад, Садовая улица, 54

Когда: 13 июля с 09:00 до 18:00

Сколько: от 400 рублей

Фото: vk.com/wanderlust_spb

«Король Лев»

Спустя 25 лет после выхода оригинального мультфильма в кинотеатрах покажут фильм «Король Лев». Это ремейк культового произведения студии Уолта Диснея.

Режиссером фильма был Джон Фавро, работавший над трилогией про «Железного человека». Главных героев «Короля Льва» озвучили Дональд Гловер, Сэт Роген, Бейонсе и другие американские звезды.

За музыку в фильме отвечает Ханс Циммер. Он работал и над оригинальным мультфильмом.

Когда: с 18 июля

Видео: YouTube / «Disney Россия»

VK Fest

Фестиваль главной российской соцсети по традиции организуют в парке 300-летия Петербурга. Здесь 20 и 21 июля соберутся звезды отечественной популярной музыки.

В первый день на сцену выйдут Егор Крид, ХЛЕБ, Big Baby Tape, Little Big, Ольга Бузова и другие. Во второй день можно будет увидеть Элджея, Монеточку, The Hatters, Lizer и СБПЧ.

Не обойдется VK Fest и без блогеров. Амиран Сардаров, Марьяна Ро, Николай Соболев, Алексей Столяров – лишь часть звезд YouTube, которые будут на фестивале.

Также в программе ожидаются развлечения, стритфуд, различные мероприятия и другие события, которые помогут отлично провести выходные.

Официальный сайт

Где: парк 300-летия Петербурга

Когда: 20 и 21 июля с 12:00 до 22:00

Сколько: от 2500 рублей

Фото: vk.com/fest

Present Perfect Festival

С 26 по 28 июля в «Севкабель Порту» выступят звезды электронной музыки. В рамках Present Perfect Festival там соберутся как именитых звезды, так и андеграундные артисты.

Andrew Weatherall, The Egyptian Lover, Dollkraut, Chikiss, Kito Jempere, Modeselektor, El – это только начала списка всех музыкантов, которые будут играть на побережье Финского залива.

Фестиваль начнется с образовательной программы, где все желающие смогут узнать больше о мире музыки.

Официальный сайт

Где: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40

Когда: с 26 по 28 июля

Сколько: от 2000 рублей

Фото: vk.com/ppf