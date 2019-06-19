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«Алые паруса – 2019» в Петербурге: программа праздника

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© Фото: Instagram / @innesichka

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто выступит на Дворцовой площади, какой парусник пройдет по Неве и как будет работать транспорт в праздничную ночь.

«Алые паруса» – известный на весь мир праздник выпускников, который проходит в Петербурге. В 2019 году он состоится в ночь с воскресенья, 23 июня, на понедельник, 24 июня.

Обычно мероприятие проводят в ночь с субботы на воскресенья. В этот раз праздник перенесли, чтобы он не проходил 22 июня, в День памяти и скорби, дату начала Великой Отечественной войны.

В 2019 году билеты на праздник получат 33 тыс. человек. Пригласительные выдадут выпускникам как из Петербурга, так и из других городов и стран.

Программа

 

Особенность «Алых парусов» в 2019 году – бриг «Россия». Если в прошлые годы в празднике участвовал шведский парусник Tre Kronor, то сейчас это будет отечественное судно. Его специально построили для торжественного события. Размер парусов – почти 900 квадратных метров.

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В этот раз вести «Алые паруса», как и в прошлые годы, будет Иван Ургант. Компанию ему составит Даша Александрова, которая также работала на празднике и в 2018 году.

Сцена на Дворцовой площади будет выполнена в виде верфи. Конструкции во время всего концерта будут трансформироваться и демонстрировать строительство корабля.

Главными артистами «Алых парусов» станут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Финалисты «Евровидения» будут участвовать в специальном отделении музыкальной программы. Выпускники также услышат на Дворцовой площади группу «Марсель», Леру, Кравца, Зару. Владимир Пресняков с солистом группы Burito Игорем Бурнышевым исполнят знаменитый «Зурбаган». Эта песня была написана для фильма «Выше радуги» 1986 года, в котором снимался Пресняков. На сцене выступит и Маркус Рива, певец из Латвии, Алексеев и группа «#2Маши».

Музыкальная программа продлится с 22:00 примерно до 00:30. В 00:40 начнется свето-пиротехническое шоу в акватории Невы. По традиции оно будет сопровождаться музыкой симфонического оркестра. В акватории Невы будут стоять девять конструкций, которые станут участниками шоу.

Фото: vk.com/parusa5tv
 

Работа транспорта

 

Метро Петербурга будет работать без перерывов в ночь с 23 на 24 июня. Пассажиры смогут воспользоваться практически всеми станциями метро.

На вход и выход будут закрыты первый вестибюль станции «Проспект Ветеранов», второй вестибюль «Ленинского проспекта», второй вестибюль «Площади Ленина», первый вестибюль «Девяткино», первый вестибюль станции «Московская», второй вестибюль «Невского проспекта», «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 24 июня пассажиры не смогут пополнить проездные билеты, в кассах будут продавать только жетоны. Несмотря на это, попасть в метро можно будет с помощью проездных.

В Петербурге также запустят движение автобусов по нескольким маршрутам – под номерами 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Транспорт будет курсировать с 00:00 до 06:00, интервал движения – 30 минут. Оплатить проезд можно как электронными проездными билетами, так и за наличные.

Фото: vk.com/parusa5tv
 

Дорожные ограничения

 

«Алые паруса» значительно ограничат движение в центре Петербурга. Например, крайняя правая полоса движения от Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту будет закрыта до 23:00 28 июня.

С полуночи 19 июня по 08:00 25 июня будет введено одностороннее движение по Кронверкской набережной в направлении от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту. До 06:00 26 июня – по Дворцовой набережной в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.

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С 17:00 23 июня до 06:00 24 июня введут двустороннее движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.

Машины не смогут проехать по Большой Морской улице от Невского проспекта до Дворцовой площади до 22:00 26 июня. Адмиралтейскую набережную перекроют с полуночи 19 июня до 08:00 25 июня.

Фото: vk.com/parusa5tv
 

Троицкий мост будет недоступен для водителей с 21:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 21:00 20 июня до 06:00 21 июня, с 21:00 21 июня до 06:00 22 июня, с 20:00 22 июня до 06:00 23 июня, с 13:45 23 июня до 18:00 24 июня, с 21:00 24 июня до 08:00 25 июня.

С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня закроют Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади; Дворцовый мост; Биржевую площадь; Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта; набережную реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта; Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта; Большую Морскую улицу от Вознесенского проспекта до Невского проспекта; Мошков переулок; Аптекарский переулок; набережную Зимней канавки; Мраморный переулок; Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта; Адмиралтейскую набережную от Дворцового проезда до Сенатской площади; Миллионную улицу от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.

С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня запретят проезд по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевой мост и Суворовскую площадь.

До 23:00 28 июня нельзя парковаться на Биржевом проезде вдоль дома №2 по набережной Макарова, Биржевой площади от Дворцового моста до Биржевого моста. До 08:00 25 июня парковка запрещена на Дворцовой набережной от Зимней канавки до Дворцового моста, а с 00:00 23 июня до 06:00 24 июня на набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, Певческом проезде вдоль домом №4 и №6-8 по Дворцовой площади, Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большой Морской улице от Гороховой улице до Невского проспекта, Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Дворцового проезда, Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта и Биржевом проезде вдоль №2 по Биржевой площади.

Фото: vk.com/parusa5tv
 

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