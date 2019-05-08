День Победы – 2019 в Петербурге: программа празднования

Транспорт

В ночь с 9 на 10 мая метро будет работать без перерыва. Горожане смогут воспользоваться практически всеми станциями, кроме вторых вестибюлей станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Технологический институт», а также «Площади Александра Невского-2», «Достоевской» и «Спасской».

С 02:00 до 04:30 в кассах будут продаваться только жетоны за наличные, при этом пройти можно будет и по проездным билетам.

Также ночью будут курсировать автобусы No 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Интервал движения – 30 минут в период с 00:00 до 06:00.

Проезд в метро и в наземном городском транспорте будет бесплатным с 7 по 9 мая для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Днем 9 мая из-за акции «Бессмертный полк» изменится работа нескольких станций метро. «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 20:00 до 00:00 будет открыта только на выход, а обе станции «Площадь Александра Невского» – с 14:00 до 15:25.

Вестибюль «Площади Восстания» с выходом на улицу Восстания при необходимости будет работать только на выход с 14:30 до 15:30. В это же время из вестибюля у Московского вокзала пассажиры смогут лишь выходить.

«Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта, поезда будут проезжать станцию без остановки. Вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова с 09:00 до 22:00 работает только на выход, а с 22:00 до 05:36 10 мая будет закрыт. «Горьковская» будет открыта на выход с 21:25 до 22:00.

Фото: vk.com/vmeste_s_pat

Ростральные колонны

В честь Дня Победы несколько раз будут зажигать Ростральные колонны на Васильевском острове. Сначала факелы будут гореть с 09:00 до 12:00. Затем их зажгут в 17:00 и потушат в 23:00.

Парад Победы

Главное мероприятие ко Дню Победы в Петербурге по традиции пройдет на Дворцовой площади. Там состоится парад в честь праздника.

По Дворцовой пройдут примерно 4,5 тыс. военнослужащих, проедут 90 образцов военной техники. В небе над Северной столицей можно будет увидеть 45 самолетов и вертолетов.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 9 мая в 10:00

Фото: Instagram / @beautifulliarrrrrrr, @ivaniczuevlad

«Песни о мире»

Праздничную программу подготовили и в Петропавловской крепости. Она начнется с попурри песен военных лет в исполнении фолк-группы «Колесо».

В два часа дня пройдет показ мод 1945 года от клуба «Ретроспектива». Посетители смогут увидеть женские и детские наряды 40-х годов.

Народный артист РФ Виктор Кривонос выступит в 14:35. Он прочтет «Письма с фронта» и «Темную ночь». Детский хор радио и телевидения выйдет в 14:50, а через 20 минут – ВИА «Белорусские песняры».

В конце праздника все участники концерта исполнят песню «День Победы».

Где: Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

Когда: 9 мая с 13:00 до 18:00

Сколько: вход свободный

«Летят журавли»

В кинотеатре «Аврора» в честь праздника покажут знаменитый фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Картина остается единственной отечественной кинолентой, которая получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, главную награду конкурса.

Фильм Калатозова называют одним из главных произведений про Великую Отечественную войну. В «Авроре» будут демонстрировать отреставрированную копию картины.

Где: Невский проспект, 60

Когда: 9 мая в 11:00, 12:50, 17:20 и 19:10

Сколько: 100 рублей

Фото: kinopoisk.ru

«Народный хор победы»

Патриотическая акция, которая проходит не первый год, в очередной раз состоится возле Казанского собора. Музыкальный флешмоб соберет всех неравнодушных, кто хочет выразить благодарность ветеранам с помощью культовых военных песен. Принять участие могут петербуржцы и гости города любого возраста.

Где: Казанская площадь

Когда: 9 мая в 12:00

«Бессмертный полк»

В центре Петербурге состоится шествие «Бессмертного полка», призванное почтить память всех, кто жил во время Великой Отечественной войны, защищал страну и погиб в сражениях.

Формирование колонны начнется на участке Невского проспекта от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. Движение начнется в 15:00, следом за колонной ретроавтомобилей с ветеранами. Шествие завершится на Дворцовой площади.

Из-за акции Невский проспект будут частично перекрывать по ходу движения колонны.

Официальный сайт

Где: площадь Александра Невского

Когда: 9 мая в 14:00

Фото: vk.com/id34527849

Концерт на Дворцовой

На главной площади Петербурга после прибытия колонны «Бессмертного полка» начнется праздничный концерт. Выступать будут Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова.

Компанию им составят Александр Розенбаум, Елена Драпеко, Анастасия Мельникова, Зара, Альберт Жалилов и Григорий Черенцов. На концерте прозвучат как песни, так и военные стихотворения.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 9 мая в 15:30

Сколько: вход свободный

Александр Розенбаум

Знаменитый певец будет выступать не только на Дворцовой площади. В БКЗ «Октябрьский» вечером 9 мая пройдет его сольный концерт.

Розенбаум выйдет на сцену вместе со своей «Старой армией». Концерт организаторы называют «глубокой данью уважения ветеранам, отстоявшим нашу страну и наш великий город. Это благодарность всем, кто воевал за нашу мирную жизнь и напоминание потомкам, о том, как ценен и хрупок мир».

Билеты

Где: Лиговский проспект, 6

Когда: 9 мая в 19:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: vk.com/id914895

«РиоРита – радость Победы»

В Таврическом саду вечером Дня Победы будут звучать мелодии 30-х и 40-х годов прошлого века. Музыку исполнит военный духовой оркестр.

Участники праздника наденут аутентичные костюмы тех лет. Реалистичности добавят стилизованная торговля мороженым, пирожками и газировкой. Все желающие также смогут сделать снимки на тематических фотостендах.

Официальный сайт

Где: Таврический сад

Когда: 9 мая с 18:00 до 21:00

Сколько: вход свободный

Салют

Поздним вечером над Невой запустят праздничный фейерверк. Увидеть яркие залпы можно будет в 22:00. Как обычно, наблюдать за салютом горожане будут с Дворцового моста, Дворцовой набережной, стрелки Васильевского острова и других мест. Лучше приходить сильно заранее.

Когда: 9 мая в 22:00

Фото: Instagram / @nastasya_96_45, @nastjpetrova