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Куда в Петербурге сходить на длинных выходных с 1 по 5 мая

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© Фото: Instagram / @vitaliy.karpovich

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Фестивали водных фонариков и ледоколов, крафтовое пиво и байкеры – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самое интересное, что будет в городе на Неве в начале мая.

St. Petersburg Craft Event

 

В первый день последнего месяца весны в Artplay пройдет фестиваль крафтовой культуры St. Petersburg Craft Event. Здесь можно будет попробовать хмельные напитки от небольших пивоварен, блюда и закуски.

На местном маркете будут продавать аксессуары из натуральных тканей, коллекции модных оправ, плакаты и изделия ручной работы. На семинарах и лекциях спикеры из Скандинавии и Европы расскажут о традициях и культуре пивоварения.

Для гостей фестиваля сыграют группы «Запрещенные барабанщики», «Биртман», Вася В. из «Кирпичей», Junkyard Storytellaz и другие музыканты.

Официальный сайт

Где: Красногвардейская площадь, 3

Когда: 1 мая с 13:00 до 23:00

Сколько: 500 рублей

Фото: vk.com/matsutsya
 

«Жертвоприношение»

 

Последний фильм Андрея Тарковского вышел в 1986 году. В начале мая он вернется на большие экраны. В Петербурге и других городах покажут отреставрированную копию на языке оригинала, шведском, с русскими субтитрами.

«Жертвоприношение» стало финалом творческого пути Тарковского. Фильм пронизан библейскими мотивами, размышлениями о духовности современного человека и ответственности за все, что происходит в мире.

Когда: с 1 мая

Фото: kinopoisk.ru
 

«Сказки Чижика. Чиполлино»

 

Классическую сказку Джанни Родари Ирина Чижик превратила в музыкальный спектакль с песочной анимацией. Дети услышат на новой сцене Александринского театра музыку Карена Хачатуряна, написанную для балета на сюжет «Чиполино».

За анимацию отвечает Юлия Лабутина, на вибрафоне и фортепиано сыграет Алексей Чижик. После спектакля любой ребенок сможет порисовать песком или поучаствовать в оркестре шумовых ударных инструментов.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 49

Когда: 2 мая в 12:00 и 13:30

Сколько: 700 рублей

Фото: vk.com/chizhiktales
 

«Букашки 2»

 

Персонажи мультфильма – маленькие букашки. Из-за крошечных размеров люди редко обращают на них внимание, но это не значит, что у них нет полноценной жизни.

Действие второй части французского мультфильма будет проходить на тропическом острове Гваделупа. Главных героев ждут захватывающие приключения в духе «Пиратов Карибского моря» и романтическая история как у «Ромео и Джульетты».

Когда: с 2 мая

Фото: filmpro.ru
 

СolorsGO

 

Красочный забег – одно из самых ярких событий весны, принять участие в котором можно в парке им. Бабушкина.

Во время забега во все стороны будет лететь сухая краска, которая поднимется разноцветным облаком над трехкилометровой дистанцией. В забеге могут участвовать сразу 1000 человек. Количество зрителей не ограничено.

Официальная страница

Где: проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 2 мая в 15:00

Сколько: билет для зрителя – 200 рублей, билет для участника – 500 рублей

Фото: vk.com/strana
 

«Экомастерские»

 

В Новой Голландии на протяжении четырех дней будут проходить детские мастер-классы, объединенные темой уменьшения количества городских отходов. Юным петербуржцам расскажут об экологических проблемах и способах их решения.

Темой первого дня будет музыка, второго – стартапы, третьего – графический дизайн, а четвертого – комиксы. Все мастер-классы предназначены для детей старше 6 лет.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: с 2 по 5 мая с 12:00 до 19:00

Сколько: бесплатно, по регистрации

Фото: vk.com/id2304176
 

Фестиваль ледоколов

 

Праздник ледокольного флота и судостроения пройдет в Северной столице уже в шестой раз. Фестиваль призван укреплять образ Петербурга как морской столицы России.

Основную сцену разместят на набережной Лейтенанта Шмидта, дополнительная площадка будет на противоположном берегу Невы на Английской набережной.

Горожан ждут лекции, выставки, мастер-классы, выступления уличных артистов и, конечно, ледоколы. Кульминацией фестиваля будет традиционный «Вальс буксиров», который можно будет увидеть вечером 5 мая.

Официальный сайт

Где: набережная Лейтенанта Шмидта, Английская набережная

Когда: 4 и 5 мая

Сколько: вход свободный

Фото: ledokolfest.ru
 

Фестиваль водных фонариков

 

Романтики майским праздникам добавят водные фонарики. Их на протяжении трех вечеров подряд будут запускать в Юсуповском саду.

Запуск фонариков будут сопровождать шедевры классической музыки в исполнении симфонического оркестра и оперных певцов, а также огненно-пиротехническое и лазерное шоу.

Организаторы отмечают, что в стоимость билета входит комплект из двух водных фонариков.

Официальная страница

Где: Юсуповский сад

Когда: 3, 4 и 5 мая с 20:00 до 22:00

Сколько: от 600 рублей

Фото: vk.com/vmeza_spb_v
 

Открытие мотосезона

 

Традиционное открытие сезона мотоциклов в Петербурге состоится 4 мая. Утром байкеры соберутся на Дворцовой площади, а затем сделают круг по центру города на Неве.

Горожане смогут не только посмотреть на заезд мотоциклистов – на главной площади Петербурга также организуют концертную программу.

Официальная страница

Где: Дворцовая площадь

Когда: 4 мая с 11:00 до 19:00

Сколько: вход свободный

Фото: YELLOWCAMERA
 

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