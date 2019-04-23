В Петербурге устроят благотворительный забег в поддержу центра «Антон тут рядом»

В парке им. 300-летия Петербурга пройдет благотворительный забег в пользу центра «Антон тут рядом». Он состоится 28 апреля.

В забеге примут участие петербургские беговые школы и клубы, студенты центра и все желающие старше 14 лет. Участники пробегут дистанцию в 2 или 5 км.

В 10:00 организаторы начнут выдавать стартовые номера, мероприятие начнется в 12:00 рядом с колонной-маяком.

Предварительная регистрация уже открыта. Размер пожертвования для индивидуальных участников составит 1000 рублей. Кроме того, в акции могут принять участие волонтеры, корпоративные команды и спонсоры.

#забегтутрядом объединяет самых разных людей – спортсменов и любителей, взрослых и не очень, индивидуалистов и командных игроков, «обычных» горожан и людей с расстройствами аутического спектра – и показывает, что мы все тут рядом, открыты друг для друга, для весны и спорта. Вырученные средства идут на развитие программ центра «Антон тут рядом», который оказывает всестороннюю помощь людям с аутизмом.

«Антон тут рядом» – первый в России центр комплексной поддержки людей с аутизмом. Центр стремится дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с аутизмом и помочь им реализовать свой потенциал. Центр реализует 15 программ, в которых 263 семьи принимают участие, еще 307 семей находятся в листе ожидания. Вся помощь оказывается им безвозмездно.

Апрель – международный месяц информирования об аутизме, поддержать апрельские акции и работу центра «Антон тут рядом» можно на сайте мытутрядом.рф.

Официальный сайт

Где: парк им. 300-летия Петербурга

Когда: 28 апреля в 12:00

Сколько: размер пожертвования – 1000 рублей