День святого Патрика – 2019: где отметить праздник в Петербурге

День святого Патрика – праздник, посвященный небесному покровителю Ирландии. Его ежегодно отмечают 17 марта, в день смерти святого, с 1782 года.

Изначально праздник был связан с крещением Ирландии. Согласно преданию, святой Патрик принес на остров христианство, а также изгнал оттуда змей.

Святой Патрик считается не только покровителем Ирландии, но и Нигерии, а также одним из наиболее почитаемых святых в мире. В настоящее время праздник в его честь превратился в день, посвященный культурному наследию «изумрудной страны».

Официально праздник отмечают в Ирландии, Северной Ирландии и ряде других мест. Во всем остальном мире 17 марта устраивают гуляния с музыкой, шествия, концерты и другие мероприятия, на которых зачастую не обходится без ирландского пива.

Символом праздника называют трилистник, который символизирует крест и цвет Ирландии. Его вдевают в петлицу.

Фото: Getty

«День святого Патрика»

Один из старейших кельтских фолк-фестивалей Петербурга пройдет в городе на Неве уже в 20-й раз. Мероприятие, приуроченное ко Дню святого Патрика, состоится в концертном зале «Аврора».

Хедлайнером праздника станет группа Rikši из Латвии. Также на фестивале выступят «Отава Ё», Mervent, Old Horned Sheep, Fest hyp-noz, Celtic City Orchestra и Argemonia.

Публику ждут хороводы, показательные выступления ведущих школ ирландского танца в Петербурге и другие развлечения, которые подарят приятные эмоции.

Официальный сайт

Где: набережная Пирогова, 5/2

Когда: 16 марта в 17:00

Сколько: от 1100 рублей, детям до 12 лет включительно вход свободный

Фото: vk.com/rubtsova_julia

Irish Film Festival

Любители европейского кино могут отметить День святого Патрика на фестивале Irish Film Festival. С 15 по 17 марта в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» покажут лучшие новинки ирландского кинематографа.

Петербуржцам покажут короткометражки, анимацию и художественные полнометражные фильмы – «Дублин Олдскул», «Харт-метал», «Раскопки» и другие картины. Все сеансы проходят на английском языке с русскими субтитрами.

Официальный сайт

Где: набережная Обводного канала, 118С

Когда: с 15 по 17 марта

Сколько: от 300 рублей

«Дублин Олдскул». Фото: irishweek.ru

«Детский концерт в День святого Патрика»

Праздновать День святого Патрика могут не только взрослые, но и дети. Специально для маленьких петербуржцев в The Place организуют концерт с группой Celtic City и танцевальным ансамблем школы ирландского танца Shamrock.

Организаторы отмечают, что в клубе есть кафе, где можно заказать чай или другие напитки, а также мороженое и прочую еду. Желающие смогут сыграть в настольный футбол.

Официальный сайт

Где: улица Маршала Говорова, 47

Когда: 17 марта в 11:00 и в 12:30

Сколько: от 600 рублей

Фото: vk.com/place1703patrick

«День святого Патрика» в The Place

Вечером в The Place пройдет полноценный фестиваль ирландской музыки. За один вечер на сцене выступят четыре группы – Celtic City Experience, Shedda, Tam Lin и Sleeping Maggie.

Петербуржцы смогут насладиться традиционным звучанием инструментов с элементами современных ритмов и стилей. Компанию музыкантам составят учащиеся местных школ ирландского танца.

Официальный сайт

Где: улица Маршала Говорова, 47

Когда: 17 марта в 18:00

Сколько: 400 рублей

Фото: vk.com/patrick1703place

«День святого Патрика» в Money Honey

Клуб Money Honey в честь Дня святого Патрика устроит масштабную вечеринку. На сцену выйдут фолк-рокеры Bee Celtic, группа Hilt! и мастера шотландского танца St. Andrews.

В Money Honey также будут игры и конкурс, мини-ярмарка и зона для фотографий, где можно будет бесплатно сделать снимок.

Официальный сайт

Где: Садовая улица, 28/30

Когда: 17 марта в 18:00

Сколько: от 400 рублей

Фото: vk.com/patrickspb_2019