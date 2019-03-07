Международный женский день – 2019: чем заняться в Петербурге с 8 по 10 марта

Эрмитаж

Главный музей Петербурга в честь 8 марта порадует всех жителей и гостей Северной столицы свободным входом. В праздничный день бесплатно можно будет попасть не только в Зимний дворец, но и в здание Главного штаба.

Стоит учитывать, что в дни свободного входа обычно собирается много желающих посетить музей. Иногда в очередях люди проводят больше часа.

Официальный сайт

Где: Дворцовая площадь

Когда: 8 марта с 10:30 до 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/hermitage_museum

RSAC

Проект Феликса Бондарева в последние годы пробился из подполья к более широкой аудитории. В 2018 году группа RSAC выпустила два альбома, «Голые факты» и «Аргумент», в которых циничные песни уступили место романтике и любви.

На концерте в клубе The Place Бондарев с командой сыграет новые треки и старые хиты в честь первого весеннего праздника.

Официальная страница

Где: улица Маршала Говорова, 47

Когда: 8 марта в 20:00

Сколько: от 799 рублей

Фото: vk.com/redsamara

Юлия Коган

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» устроит петербургский концерт в Международный женский день. Коган выступит в баре Gatsby на проспекте Культуры.

За хрупкой внешностью певицы скрываются проникающий в душу мощный вокал истинной соул-дивы, бешеная энергия и настоящая экспрессия. Концерты Коган собирают полные залы поклонников, которые давно прониклись ее творчеством.

Официальная страница

Где: проспект Культуры, 1

Когда: 8 марта в 21:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/yulkastar

«Мечты о весне»

В три праздничных дня Ботанический сад Петра Великого будет работать в усиленном режиме. С 8 по 10 марта здесь будет проходить фестиваль «Мечты о весне».

Петербуржцы смогут насладиться тюльпанами и другими весенними цветами, прогуляться по оранжереям Субтропического маршрута, посетить экспозиции, которые открывают только во время массовых мероприятий. Для гостей также приготовят фотозоны, где можно будет сделать красочные снимки.

Официальный сайт

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: с 8 по 10 марта с 10:00 до 17:00

Сколько: взрослый билет – 500 рублей, детский – 300 рублей

Фото: vk.com/id906571

OFF by Roots United: Phantom

На площадке «Севкабель Порт» пройдет крупный фестиваль электронной музыки Phathom. Его устроят в рамках серии OFF команды Roots United.

На двух этажах и трех сценах бывшей кабельной мануфактуры выступят британская икона техно Regis, финский аналоговый волшебник Mono Junk, DJ Deeon с самой грязной интерпретацией хаус-музыки из Чикаго, а также голос французских улиц от артистов лейбла Brothers From Different Mothers: Judaah и Low Jack.

Официальный сайт

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 8 марта с 23:00

Сколько: 2000 рублей

Фото: предоставлена организаторами

Музыка в Анненкирхке

В пятницу и в воскресенье в Анненкирхе пройдут музыкальные концерты. Петербуржцев 8 марта ждут «Неорганные хиты на органе». Органистка Надежда Зубова и скрипачка Софья Егорова исполнят знаменитые песни Queen, Evanescence, Фрэнка Синатры и других культовых музыкантов.

Вечером 10 марта состоится концерт «Медный вечер». На сцену Анненкирхе выйдет духовой квартет, который сыграет произведения классических композиторов, в том числе Моцарта и Баха.

Официальный сайт

Где: Кирочная улица, 8

Когда: 8 и 10 марта в 19:00

Сколько: «Неорганные хиты на органе» – 500 рублей, «Медный вечер» – 300 рублей

Фото: организаторы мероприятия

Ева Польна

Знаменитая поп-исполнительница из Петербурга 9 марта сыграет в клубе «Космонавт». Весенняя программа Евы Польны называется «Лирика».

В прошлом Ева была участницей суперуспешной группы «Гости из будущего», а на протяжении последних 10 лет она выступает сольно. В творчестве Польны совмещаются лирика, танцевальные ритмы и запоминающиеся мелодии.

Билеты

Где: Бронницкая улица, 24

Когда: 9 марта в 20:00

Сколько: от 2200 рублей

Фото: vk.com/eva_polna

«Женитьба»

Впервые постановку по комедии Гоголя показали в Александринском театре в 1842 году. Сейчас за нее отвечает режиссер Валерий Фокин, художественный руководитель театра.

«Женитьба» была отмечена национальной театральной премией «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника». Критики хвалят спектакль Фокина, называя его одним из лучших произведений Александринского театра.

Официальный сайт

Где: площадь Островского, 6

Когда: 10 марта в 19:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: vk.com/alexandrinskytheater

«Масленица в Новой Голландии»

В конце первой декады марта отмечают не только Международный женский день, но и Масленицу. Отведать блинов и погулять можно в Новой Голландии.

Местные кафе будут готовить блины с вареньем и сметаной, с тушеной свининой с гуакамоле и с другими начинками. Всех желающих также научат делать небольшие масленичные куклы.

«Проводы Зимы», представление с безопасными пиротехническими залпами, состоится вечером 10 марта.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2А

Когда: с 8 по 10 марта

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/newhollandsp

«Лови момент»

Комедия Антонины Руже с Юлией Топольницкой в главной роли повествует о молодой девушке, которая уезжает из провинциального городка в Москву. Здесь ведущая свадеб и утренников хочет поступить в театральное училище, однако на ее пути будут встречаться различные испытания.

Помимо Топольницкой, звезды клипов группы «Ленинград», в фильме снимается Алексей Кортнев.

Когда: с 7 марта

Фото: kinopoisk.ru