Международный женский день – 2019: чем заняться в Петербурге с 8 по 10 марта

Эрмитаж
Главный музей Петербурга в честь 8 марта порадует всех жителей и гостей Северной столицы свободным входом. В праздничный день бесплатно можно будет попасть не только в Зимний дворец, но и в здание Главного штаба.
Стоит учитывать, что в дни свободного входа обычно собирается много желающих посетить музей. Иногда в очередях люди проводят больше часа.
Где: Дворцовая площадь
Когда: 8 марта с 10:30 до 21:00
Сколько: вход свободный
Фото: vk.com/hermitage_museum
RSAC
Проект Феликса Бондарева в последние годы пробился из подполья к более широкой аудитории. В 2018 году группа RSAC выпустила два альбома, «Голые факты» и «Аргумент», в которых циничные песни уступили место романтике и любви.
На концерте в клубе The Place Бондарев с командой сыграет новые треки и старые хиты в честь первого весеннего праздника.
Где: улица Маршала Говорова, 47
Когда: 8 марта в 20:00
Сколько: от 799 рублей
Фото: vk.com/redsamara
Юлия Коган
Бывшая вокалистка группы «Ленинград» устроит петербургский концерт в Международный женский день. Коган выступит в баре Gatsby на проспекте Культуры.
За хрупкой внешностью певицы скрываются проникающий в душу мощный вокал истинной соул-дивы, бешеная энергия и настоящая экспрессия. Концерты Коган собирают полные залы поклонников, которые давно прониклись ее творчеством.
Где: проспект Культуры, 1
Когда: 8 марта в 21:00
Сколько: от 900 рублей
Фото: vk.com/yulkastar
«Мечты о весне»
В три праздничных дня Ботанический сад Петра Великого будет работать в усиленном режиме. С 8 по 10 марта здесь будет проходить фестиваль «Мечты о весне».
Петербуржцы смогут насладиться тюльпанами и другими весенними цветами, прогуляться по оранжереям Субтропического маршрута, посетить экспозиции, которые открывают только во время массовых мероприятий. Для гостей также приготовят фотозоны, где можно будет сделать красочные снимки.
Где: улица Профессора Попова, 2
Когда: с 8 по 10 марта с 10:00 до 17:00
Сколько: взрослый билет – 500 рублей, детский – 300 рублей
Фото: vk.com/id906571
OFF by Roots United: Phantom
На площадке «Севкабель Порт» пройдет крупный фестиваль электронной музыки Phathom. Его устроят в рамках серии OFF команды Roots United.
На двух этажах и трех сценах бывшей кабельной мануфактуры выступят британская икона техно Regis, финский аналоговый волшебник Mono Junk, DJ Deeon с самой грязной интерпретацией хаус-музыки из Чикаго, а также голос французских улиц от артистов лейбла Brothers From Different Mothers: Judaah и Low Jack.
Где: Кожевенная линия, 40
Когда: 8 марта с 23:00
Сколько: 2000 рублей
Фото: предоставлена организаторами
Музыка в Анненкирхке
В пятницу и в воскресенье в Анненкирхе пройдут музыкальные концерты. Петербуржцев 8 марта ждут «Неорганные хиты на органе». Органистка Надежда Зубова и скрипачка Софья Егорова исполнят знаменитые песни Queen, Evanescence, Фрэнка Синатры и других культовых музыкантов.
Вечером 10 марта состоится концерт «Медный вечер». На сцену Анненкирхе выйдет духовой квартет, который сыграет произведения классических композиторов, в том числе Моцарта и Баха.
Где: Кирочная улица, 8
Когда: 8 и 10 марта в 19:00
Сколько: «Неорганные хиты на органе» – 500 рублей, «Медный вечер» – 300 рублей
Фото: организаторы мероприятия
Ева Польна
Знаменитая поп-исполнительница из Петербурга 9 марта сыграет в клубе «Космонавт». Весенняя программа Евы Польны называется «Лирика».
В прошлом Ева была участницей суперуспешной группы «Гости из будущего», а на протяжении последних 10 лет она выступает сольно. В творчестве Польны совмещаются лирика, танцевальные ритмы и запоминающиеся мелодии.
Где: Бронницкая улица, 24
Когда: 9 марта в 20:00
Сколько: от 2200 рублей
Фото: vk.com/eva_polna
«Женитьба»
Впервые постановку по комедии Гоголя показали в Александринском театре в 1842 году. Сейчас за нее отвечает режиссер Валерий Фокин, художественный руководитель театра.
«Женитьба» была отмечена национальной театральной премией «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника». Критики хвалят спектакль Фокина, называя его одним из лучших произведений Александринского театра.
Где: площадь Островского, 6
Когда: 10 марта в 19:00
Сколько: от 300 рублей
Фото: vk.com/alexandrinskytheater
«Масленица в Новой Голландии»
В конце первой декады марта отмечают не только Международный женский день, но и Масленицу. Отведать блинов и погулять можно в Новой Голландии.
Местные кафе будут готовить блины с вареньем и сметаной, с тушеной свининой с гуакамоле и с другими начинками. Всех желающих также научат делать небольшие масленичные куклы.
«Проводы Зимы», представление с безопасными пиротехническими залпами, состоится вечером 10 марта.
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2А
Когда: с 8 по 10 марта
Сколько: вход свободный
Фото: vk.com/newhollandsp
«Лови момент»
Комедия Антонины Руже с Юлией Топольницкой в главной роли повествует о молодой девушке, которая уезжает из провинциального городка в Москву. Здесь ведущая свадеб и утренников хочет поступить в театральное училище, однако на ее пути будут встречаться различные испытания.
Помимо Топольницкой, звезды клипов группы «Ленинград», в фильме снимается Алексей Кортнев.
Когда: с 7 марта