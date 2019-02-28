Куда сходить в Петербурге в марте

«Диалоги»
Проект «Открытая библиотека» в очередной раз проводит встречу интересных людей, которые беседуют на разные темы.
В начале марта в Новой Голландии главред петербургской «Новой газеты» Диана Качалова и руководитель местного «Эха Москвы» Виталий Дымарский обсудят тему «СМИ, общество, Петербург».
Затем уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов поговорит с депутатом Законодательного собрания Борисом Вишневским о петербургском парламенте, а в конце состоится дискуссия «Петербургская школа» главы благотворительного фонда AdVita Елены Грачевой и историка Бориса Кипниса.
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2А
Когда: 2 марта с 15:00
Сколько: вход свободный
Елена Грачева. Фото: vk.com/id5184100
Максим Свобода
Молодой артист Свобода прославился после участия в проекте «Песни». Трек Максима «Воздух на сигареты» быстро стал лидером русского хит-парада в iTunes.
Песни исполнителя динамичны, с сильной лирикой и прилипчивыми мелодиями. Композиции становятся особенными благодаря «кошачьей» манере исполнения.
На счету музыканта уже есть дуэты с Максимом Фадеевым, MOLLY и Кристиной Кошелевой. Сейчас Свобода записывает новый альбом и готовится к большому сольному туру.
Где: Пироговская набережная, 5/2
Когда: 7 марта в 20:00
Сколько: от 1000 рублей
Фото: пиар-директор Максима Свободы
Tricky
Британец Эдриан Тоус – один из пионеров трип-хопа, вязкого и экспериментального жанра, появившегося в первой половине 90-х.
За десятилетия творческой карьеры Tricky успел посотрудничать с Massive Attack, Пи Джей Харви, Бьорк и Грейс Джонс. Свой последний на данный момент альбом Ununiform он записывал в Берлине, а в обработке звука помогал рэпер Джей-Зи.
Где: набережная Обводного канала, 118
Когда: 9 марта в 20:00
Сколько: от 2000 рублей
Фото: Sipa Press/Rex/Shutterstock
«Весенний КотоСейл»
Котокафе «Республика кошек» 10 марта проведет с проектом АТТЕ благотворительную распродажу. Всю выручку организаторы направят на помощь бездомным животным.
Посетители распродажи смогут не только сделать вклад в будущее четвероногих, но и приобрести отличные вещи и выпить какао. Любой желающий может не только купить какой-либо товар, но и продать свою одежду.
Где: набережная реки Фонтанки, 20
Когда: 10 марта с 10:00 до 22:00
Сколько: вход свободный
Фото: vk.com/cats_republic
Масленица в парке культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина
Масштабные гуляния в честь Масленицы пройдут в парке им. Бабушкина. Для петербуржцев устроят выступления фольклорных коллективов, шоу со спецэффектами и чаепития, установят аттракционы.
Юные горожане смогут пофотографироваться с хаски, поучаствовать в лотерее и сделать снимок на русской печи.
Где: проспект Обуховской обороны, 149
Когда: 9 и 10 марта с 13:00
Сколько: вход свободный
Фото: vk.com/cherezovam
«Середина 90-х»
Дебютная работа Джоны Хилла, обладателя «Оскара» и звезды Голливуда, в качестве режиссера была хорошо воспринята критиками. Картина рассказывает о жизни подростков в США конца прошлого века и об их взрослении.
«Середина 90-х» отличилась не только актерской работой, но и саундтреков. В фильме звучат песни Nirvana и The Pixies, а звуковое сопровождение сочинили Трент Резнор и Аттикус Росс, авторы музыки к «Социальной сети» Дэвида Финчера.
Когда: с 14 марта
Фото: imdb.com
«Маятник Фуко»
Один из крупнейших рэп-фестивалей России пройдет в Петербурге уже в третий раз. Передовые исполнители встретятся на сцене спорткомплекса «Юбилейный» 23 марта.
На третьем фестивале для петербургских слушателей выступят Boulevard Depo, Mnogoznaal, ATL, Gone.Fludd, Тима Белорусских и другие звезды отечественного хип-хопа. «Маятник Фуко» могут посетить слушатели старше 16 лет.
Где: проспект Добролюбова, 18
Когда: 23 марта в 19:00
Сколько: от 999 рублей
Mnogoznaal. Фото: vk.com/l_osev
Творческая мастерская молодых хореографов
В Мариинском театре покажут балет Porte Rouge на музыку культовой группы The Rolling Stones. Композиции легенд рока отредактировал вокалист Мик Джаггер.
Увидеть постановку можно будет в рамках Творческой мастерской молодых хореографов XVIII Международного фестиваля балета «Мариинский». Автором балета стала Мелани Хамрик, танцовщица Американского театра балета и подруга Джаггера.
Также 26 марта на сцене Мариинки покажут другие произведения, в том числе Keep Максима Петрова на музыку Нильса Фрама.
Где: улица Декабристов, 34
Когда: 26 марта в 19:30
Сколько: от 1600 рублей
Мик Джаггер. facebook.com/mickjaggerofficial
«Намедни и навсегда» Леонида Парфенова
Легенда российской журналистики Леонид Парфенов в ДК им. Ленсовета поделится с жителями города на Неве своим видением современной ситуации в России и других странах.
Автор почти 40 документальных фильмов и около десятка книг ответит на вопросы аудитории и расскажет о своих новых проектах. В скором времени Парфенов планирует вернуть культовую передачу «Намедни» на YouTube, о чем она наверняка расскажет петербуржцам.
Где: Каменноостровский проспект, 42
Когда: 24 марта в 20:00
Сколько: от 1800 рублей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСC
LP
Концертом в клубе A2 американская певица LP возвращается спустя почти два года после прошлого концерта. Она представит свой новый альбом Heart To Mouth, вышедший в декабре 2018 года.
«Санкт-Петербург – это действительно одно из самых прекрасных мест, в которых я когда-либо бывала. И русские люди – они просто потрясающие, невероятные! Не могу дождаться, когда вернусь сюда вновь», – сказала Лаура в прошлый раз.
Где: проспект Медиков, 3
Когда: 30 марта в 19:00
Сколько: от 3500 рублей