Куда сходить в Петербурге в марте

«Диалоги»

Проект «Открытая библиотека» в очередной раз проводит встречу интересных людей, которые беседуют на разные темы.

В начале марта в Новой Голландии главред петербургской «Новой газеты» Диана Качалова и руководитель местного «Эха Москвы» Виталий Дымарский обсудят тему «СМИ, общество, Петербург».

Затем уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов поговорит с депутатом Законодательного собрания Борисом Вишневским о петербургском парламенте, а в конце состоится дискуссия «Петербургская школа» главы благотворительного фонда AdVita Елены Грачевой и историка Бориса Кипниса.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2А

Когда: 2 марта с 15:00

Сколько: вход свободный

Елена Грачева. Фото: vk.com/id5184100

Максим Свобода

Молодой артист Свобода прославился после участия в проекте «Песни». Трек Максима «Воздух на сигареты» быстро стал лидером русского хит-парада в iTunes.

Песни исполнителя динамичны, с сильной лирикой и прилипчивыми мелодиями. Композиции становятся особенными благодаря «кошачьей» манере исполнения.

На счету музыканта уже есть дуэты с Максимом Фадеевым, MOLLY и Кристиной Кошелевой. Сейчас Свобода записывает новый альбом и готовится к большому сольному туру.

Официальный сайт

Где: Пироговская набережная, 5/2

Когда: 7 марта в 20:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: пиар-директор Максима Свободы

Tricky

Британец Эдриан Тоус – один из пионеров трип-хопа, вязкого и экспериментального жанра, появившегося в первой половине 90-х.

За десятилетия творческой карьеры Tricky успел посотрудничать с Massive Attack, Пи Джей Харви, Бьорк и Грейс Джонс. Свой последний на данный момент альбом Ununiform он записывал в Берлине, а в обработке звука помогал рэпер Джей-Зи.

Билеты

Где: набережная Обводного канала, 118

Когда: 9 марта в 20:00

Сколько: от 2000 рублей

Фото: Sipa Press/Rex/Shutterstock

«Весенний КотоСейл»

Котокафе «Республика кошек» 10 марта проведет с проектом АТТЕ благотворительную распродажу. Всю выручку организаторы направят на помощь бездомным животным.

Посетители распродажи смогут не только сделать вклад в будущее четвероногих, но и приобрести отличные вещи и выпить какао. Любой желающий может не только купить какой-либо товар, но и продать свою одежду.

Официальная страница

Где: набережная реки Фонтанки, 20

Когда: 10 марта с 10:00 до 22:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/cats_republic

Масленица в парке культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина

Масштабные гуляния в честь Масленицы пройдут в парке им. Бабушкина. Для петербуржцев устроят выступления фольклорных коллективов, шоу со спецэффектами и чаепития, установят аттракционы.

Юные горожане смогут пофотографироваться с хаски, поучаствовать в лотерее и сделать снимок на русской печи.

Официальная страница

Где: проспект Обуховской обороны, 149

Когда: 9 и 10 марта с 13:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/cherezovam

«Середина 90-х»

Дебютная работа Джоны Хилла, обладателя «Оскара» и звезды Голливуда, в качестве режиссера была хорошо воспринята критиками. Картина рассказывает о жизни подростков в США конца прошлого века и об их взрослении.

«Середина 90-х» отличилась не только актерской работой, но и саундтреков. В фильме звучат песни Nirvana и The Pixies, а звуковое сопровождение сочинили Трент Резнор и Аттикус Росс, авторы музыки к «Социальной сети» Дэвида Финчера.

Когда: с 14 марта

Фото: imdb.com

«Маятник Фуко»

Один из крупнейших рэп-фестивалей России пройдет в Петербурге уже в третий раз. Передовые исполнители встретятся на сцене спорткомплекса «Юбилейный» 23 марта.

На третьем фестивале для петербургских слушателей выступят Boulevard Depo, Mnogoznaal, ATL, Gone.Fludd, Тима Белорусских и другие звезды отечественного хип-хопа. «Маятник Фуко» могут посетить слушатели старше 16 лет.

Официальная страница

Где: проспект Добролюбова, 18

Когда: 23 марта в 19:00

Сколько: от 999 рублей

Mnogoznaal. Фото: vk.com/l_osev

Творческая мастерская молодых хореографов

В Мариинском театре покажут балет Porte Rouge на музыку культовой группы The Rolling Stones. Композиции легенд рока отредактировал вокалист Мик Джаггер.

Увидеть постановку можно будет в рамках Творческой мастерской молодых хореографов XVIII Международного фестиваля балета «Мариинский». Автором балета стала Мелани Хамрик, танцовщица Американского театра балета и подруга Джаггера.

Также 26 марта на сцене Мариинки покажут другие произведения, в том числе Keep Максима Петрова на музыку Нильса Фрама.

Официальный сайт

Где: улица Декабристов, 34

Когда: 26 марта в 19:30

Сколько: от 1600 рублей

Мик Джаггер. facebook.com/mickjaggerofficial

«Намедни и навсегда» Леонида Парфенова

Легенда российской журналистики Леонид Парфенов в ДК им. Ленсовета поделится с жителями города на Неве своим видением современной ситуации в России и других странах.

Автор почти 40 документальных фильмов и около десятка книг ответит на вопросы аудитории и расскажет о своих новых проектах. В скором времени Парфенов планирует вернуть культовую передачу «Намедни» на YouTube, о чем она наверняка расскажет петербуржцам.

Билеты

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 24 марта в 20:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСC

LP

Концертом в клубе A2 американская певица LP возвращается спустя почти два года после прошлого концерта. Она представит свой новый альбом Heart To Mouth, вышедший в декабре 2018 года.

«Санкт-Петербург – это действительно одно из самых прекрасных мест, в которых я когда-либо бывала. И русские люди – они просто потрясающие, невероятные! Не могу дождаться, когда вернусь сюда вновь», – сказала Лаура в прошлый раз.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 3

Когда: 30 марта в 19:00

Сколько: от 3500 рублей

Фото: facebook.com/iamLP