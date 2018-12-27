Новый год-2019 в Петербурге: программа празднования

Транспорт

Для удобства жителей и гостей Петербурга в новогоднюю ночь в Северной столице будут работать круглосуточные автобусы и метро.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусами по 30 маршрутам №2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 180, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397. Автобусы будут курсировать с интервалом движения 30 минут.

Также будут работать маршрутки К-210, К-299 и К-305А, троллейбусы №2, 14, 31, 37 и трамваи №16, 27, 29, 43, 55, 60 и 100. Подробности работы наземного транспорта можно узнать на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Практически все станции метро будут работать на протяжении всей праздничной ночи. Закрыты будут только вторые вестибюли станций, а также «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

Пассажиры с 23:50 31 декабря до 02:30 1 января смогут купить только жетоны за наличные. В это время будет не доступна активация интернет-платежей. Оплатить проезд можно с помощью жетона или проездного билета.

Фото: Instagram / @nau_spb

Пешеходная зона

Невский проспект на время праздничных гуляний станет наполовину пешеходным. Участок от Садовой улицы до Дворцового проезда закроют для водителей с 20:00 31 декабря до 05:00 1 января.

С 02:00 до 05:00 транспортные средства перестанут пускать на Дворцовый мост, Адмиралтейскую набережную и Дворцовую набережную на отрезке от Дворцового до Троицкого моста.

Самые длительные ограничения коснутся проезда от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Основная программа

Гуляния в центре Петербурга начнутся в 22:00. Основные площадки – на Дворцовой площади, у Большого Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице. Здесь для горожан приготовят интерактивную программу.

Основные события развернутся на Дворцовой площади. Сцену балет выполнена в виде зимнего замка, на ней выступят известные артисты. Имена держатся в тайне, но известно, что это будут участники телепроектов «Голос», «Песни», «Главная сцена», «Новая Звезда».

Еще одна особенность вечера на Дворцовой – «Ледово-зеркальное шоу». Праздничное представление создадут с использованием световых, лазерных и пиротехнических спецэффектов.

Традиционный новогодний салют прогремит над Северной столицей в 03:00. Как всегда, фейерверк будут запускать с пляжа Петропавловской крепости. Полностью программа гуляний завершится в четыре часа утра.

Фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог»

Районные мероприятия

В Выборгском районе на уличной концертной площадке дома культуры «Суздальский» состоится праздник «Пока часы 12 бьют!». Для гостей приготовят конкурс караоке, новогодний аттракцион «Зоркий глаз» и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Помимо этого, состоится «Ярмарка развлечений». Программа у Суздальского проспекта, 3, продлится с 00:30 до 04:00 1 января.

Жителей Калининского района приглашают 31 декабря в 22:00 на площадку у ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры, 1. Там в новогоднюю ночь выступят фолк-шоу группы «Колесо» и «Ярмарка», Эдуард Хиль-младший, кавер-группа «Рандеву», Екатерина Титова и «Дискомафия». Зрелищности празднику добавит пиротехническое шоу. Праздник завершится в 03:00.

Гуляния в Красногвардейском районе пройдут в 23:30 31 декабря на детской площадке в парке «Малиновка»; в Колпино – в городском саду, в поселке Металлострой – на площади перед ДК им. Маяковского, в поселке Понтонный – перед ДК «Нева», в поселке Саперный – за ДК «Саперный» с 01:00 до 04:00 1 января.

Новый год в Кронштадте будут отмечать с 23:30 31 декабря до 03:00 1 января на Якорной площади. Для жителей города выступят музыканты и артисты, а световое пиротехническое шоу начнется в 01:30.

В Приморском районе праздничная программа пройдет в парке «Озеро Долгое» в 00:30; в Пушкине – у Магазейной улицы, 40, с 00:00 до 04:00; в Стрельне – на площадке у Санкт-Петербургского шоссе, 67, в 00:30; в Сестрорецке – на площади Свободы в 00:30.

Фото: sestroretsk.spb.ru

Куда сходить 31 декабря

ВИА «Поющие гитары»

Легендарная отечественная группа, существующая более 50 лет, в честь праздников выступит в дворце культуры имени Газа.

Музыканты играют свои самые знаменитые хиты, в том числе песни «Нет тебя прекрасней», «Сумерки», «Воскресенье», «Синий иней». В составе коллектива до сих пор числятся Анатолий Васильев, основатель и художественный руководитель «Поющих гитар», и Евгений Броневицкий, участник самого первого состава.

Официальный сайт

Где: проспект Стачек, 72

Когда: 31 декабря в 19:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: geometria.ru

«Новогодний музыкальный дивертисмент»

Поклонников классической музыки перед Новым годом порадует концерт в Камерном зале Капеллы. Здесь сыграют произведения Моцарта, Крейслера, Шуберта, Чайковского, Легара, Массне, Дворжака.

Музыку исполнят артисты Капеллы и Санкт-Петербургской филармонии. Петербуржцы услышат скрипку Ильи Козлова, сопрано Екатерины Завацкой, тенор Олега Трофимова, флейту Федора Чернышова и фортепианный дуэт Ольги Пушкиной и Елены Серовой.

Официальный сайт

Где: набережная реки Мойки, 20

Когда: 31 декабря в 19:30

Сколько: от 1750 рублей

Фото: vk.com/idcapella_spb

Балет «Щелкунчик»

Классический балет по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана в преддверии Нового года покажут в ДК им. Ленсовета. В нем будет участвовать Санкт-Петербургский театр балета Антона Плоома и Анастасии Ломаченковой.

За музыкальную составляющую будет отвечать Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр. Дирижером выступит Максим Алексеев.

Для юных зрителей приготовили специальную программу. Они смогут создать настоящий взрыв в контролируемых условиях, попробовать на вкус сухой лед и даже сгенерировать густой туман. По окончании спектакля дети получат сладкий подарок.

Официальный сайт

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 31 декабря в 12:00

Сколько: от 350 рублей

Фото: cityguide-spb.ru

«Песни из советских кинофильмов. Лирическая программа»

В ДК им. Шелгунова прозвучат любимые народом песни из советских кинофильмов. Такой концерт превратился в традицию, которой не изменят и в 2018 году.

Композиторы Бабаджанян, Пахмутова, Богословский и другие повлияли не на одно поколение. Их музыка звучала в культовых картинах, которые навсегда останутся в золотой коллекции отечественной культуры.

Публика услышат песни, которые исполняли Майя Кристалинская, Людмила Сенчина, Марк Бернес. Роли исполняют лауреаты всероссийских конкурсов Владлен Воеводин и Полина Левшина.

Официальная страница

Где: улица Шамшева, 8

Когда: 31 декабря в 19:00

Сколько: от 750 рублей

Фото: vk.com/club129073341