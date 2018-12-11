В Петропавловской крепости с 14 декабря начнет работать выставка «Рождественские и новогодние подарки»

В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости откроется выставка «Рождественские и новогодние подарки». Об этом сообщили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.

Выставка начнет работать 14 декабря в 16:00. В экспозицию вошли предметы из собрания музея истории Северной столицы.

Жители и гости города на Неве смогут увидеть детские подарки времен дореволюционного Петербурга и Ленинграда. В коллекцию попали куклы, миниатюрная посуда, упаковки от кондитерских изделий и елочные игрушки. Большинство предметов впервые будут представлены публике.

На выставке будут проводиться интерактивные программы «Зимние радости», предназначенные для учащихся младших классов и семейной аудитории. Помимо этого, пройдут мастер-классы по декупажу «Подарок к Рождеству».

Попасть на выставку можно будет до 3 февраля 2019 года.