В Петропавловской крепости 4 декабря откроется Музей науки и техники

В Петропавловской крепости в начале декабря откроется Музей науки и техники. Он расположится в Нарышкином бастионе, сообщили в пресс-службе Музея истории.

Экспозиция будет доступна для посетителей с 4 декабря. Открытие назначено на 16:00.

В музее можно будет увидеть экспонаты, связанные с разными областями техники и науки. По словам организаторов, это ретроспектива изобретений, который пользовались жители Северной столицы с середины XIX века до конца XX века.

«Среди экспонатов – самые разные модификации швейных, печатных, счетных машинок, часы, весы, арифмометры, телефоны, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, бинокли, подзорные трубы, микроскопы, фотоаппараты, кинокамеры, мотоциклы и многое другое. Большинство предметов впервые демонстрируется публике», – добавили в пресс-службе.