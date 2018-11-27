В Ботаническом саду откроется выставка новогодних и рождественских растений

Ботанический сад Петра Великого в декабре запустит специальную праздничную экскурсию «Новогодние растения мира». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Экскурсия будет проходить по Субтропическому маршруту. Гостей сада познакомят с растениями, которые символизируют новогодние и рождественские праздники в разных странах.

«На маршруте можно увидеть начинающие цвести японские камелии и гнущиеся под тяжестью плодов цитрусовые деревья, побывать в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, Японии и Китае», – отметили в пресс-службе сада.

Длительность каждой экскурсии – 50 минут. Билет для взрослого стоит 300 рублей, а для детей – 200 рублей. Чтобы попасть на экскурсию, нужно предварительно записаться по телефону +7(812)372-54-64.