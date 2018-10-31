  • 31 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 16:21 65.7577  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 16:21 74.4277  
Нефть($) 31.10.2018 76.10 0.29
Нефть(p) 31.10.2018 5038.70 +78.88

Куда сходить в Петербурге в ноябре

Автор:


© Фото: lfspb.ru

Темы дня

Фестиваль света, электронная музыка, гастроли Blue Man Group – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные события, которые пройдут в Северной столице в ноябре.

«Электро-Механика»

 

Международный музыкальный фестиваль электронной музыки пройдет в Петербурге в 13-й раз. На Новой сцене Александринского театра выступят музыканты из Германии, Италии, Финляндии и других стран.

За один вечер петербуржцы смогут услышать Kaukolampi, Eva Geist, Lucrecia Dalt, Amnesia Scanner, Илью Артемова, Sobranie 8 18 и других исполнителей. Все артисты выступают вживую.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанка, 49А

Когда: 3 ноября в 19:00

Сколько: от 1300 рублей

Фото: vk.com/electromechanica
 

«Старкон: Хэллоуин»

 

Главной темой фестиваля «Старкон» в «Ленэкспо» стал красочный мексиканский праздник Día de los Muertos. Гостей ждет атмосфера сразу двух праздников: пугающего Хэллоуина и яркого Дня Мертвых.

«Старкон» порадует публику премьерами и встречами с деятелями кино. В арт-зоне можно будет познакомиться с десятками художников, скульпторов и авторов графических романов. В программе ожидаются творческие лекции и встречи с известными блогерами. Будет работать зона анимации, пройдут интересные мастер-классы.

Официальный сайт

Где: Большой проспект В. О., 103

Когда: 3 ноября с 12:00 до 21:00 и 4 ноября с 12:00 до 20:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: ghost-deep.livejournal.com
 

Фестиваль света

 

Городской праздник за несколько лет превратился в традиционное событие для Петербурга. В этом году фестиваль пройдет у СКК, а его темой будет космос, цифровые технологии и будущее.

Видеопроекции у СКК вместе с лазерным шоу при участии квадрокоптеров будут показывать 3 и 4 ноября в 20:00. Программы будут постоянно повторяться вплоть до 23:30.

С 3 по 5 ноября рядом с комплексом у Московского парка Победы планируют установить световые инсталляции, интерактивные площадки и мобильный планетарий. Увидеть их можно будет с 18:00 до 23:00

Официальный сайт

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: с 3 по 5 ноября

Сколько: вход свободный

Фото: lfspb.ru
 

Game Planet

 

В Северной столицы в третий раз пройдет фестиваль компьютерных игр и киберспорта Game Planet. Он объединит любителей виртуальных миров в СКК.

Гостей ждут не только игры, но и турниры, стенды, блогеры, летсплейщики, конкурсы и другие радости. Не обойдется фестиваль и без подарков.

Game Planet пройдет вместе с косплей-ивентом AVA Expo. На нем будут любители образов популярных персонажей из игр и мира культуры.

Официальная страница

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 24 и 25 ноября

Сколько: от 861 рубля

Фото: vk.com/den4k08
 

Иван Дорн

 

Звезда музыкальной сцены СНГ Иван Дорн даст в Ледовом дворце масштабное сольное шоу. В программу, песни для которой выберут по заявкам слушателей, войдут хиты со всех альбомов артиста.

Публике обещают не только живой звук, но и продуманную сценографию. Дорн нечасто выступает в Петербурге, поэтому концерт станет особенным событием для всех поклонников музыканта.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 3

Когда: 11 ноября в 20:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: Oli Zitch / vk.com/ivandorn
 

«Жажда античности»

 

В пятницу, 16 ноября, в Академии художеств откроется выставка «Жажда античности». Она посвящена памятникам Древней Греции и Древнего Рима.

Все желающие смогут увидеть миниатюрные версии Колизея, Пантеона, триумфальной арки Тита и других знаменитых сооружений. Размер каждого объекта экспозиции не превышает 100 см.

Всего на выставке будет представлено более 200 произведений, в том числе гравюр и рисунков.

Где: Университетская набережная, 17

Когда: с 15 ноября по 16 декабря

Сколько: вход по билету в музей

Фото: «Яндекс»
 

Blue Man Group

 

Знаменитая перформанс-группа из Нью-Йорка в конце ноября устроит масштабные гастроли в Петербурге. В СК «Юбилейный» пройдут шесть концертов, в которых соединяются музыка, юмор, искусство и современные технологии.

Blue Man Group за более чем 30-летнюю карьеру ни разу не выступали в России, поэтому петербуржцы и жители других городов получат возможность наконец познакомиться с культовым коллективом

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 18

Когда: с 20 по 25 ноября

Сколько: от 1900 рублей

Фото: Катя Бюшгенс / vk.com/bmgrus
 

Ретроспектива Алексея Балабанова

 

В кинотеатре «Родина» на Караванной улице пройдет ретроспектива культового режиссера Алексея Балабанова. В программу попали четыре картины, признанных классикой современного отечественного кинематографа.

На большом экране можно будет посмотреть «Брат» и «Брат 2», «Жмурки» и «Груз 200». Критики и зрители по-разному относятся к творчеству Балабанова, но признают большое влияние работ на российскую культуру.

Официальный сайт

Где: Караванная улица, 12

Когда: 24 и 28 ноября, 1 и 5 декабря

Сколько: 400 рублей

Фото: kinopoisk.ru
 

David Bowie. Rock’n’roll with me

 

В конце октября в Новой Голландии открылась выставка фотографий музыканта Дэвида Боуи, которые были сделаны Джеффом МакКормаком. Он путешествовал с артистом в 1970-х годах, поэтому успел раскрыть личность рок-идола с разных ракурсов.

На выставке представлено более архивных снимков Боуи. В экспозицию вошли фотографии, сделанные во время киносъемок, репетиций музыканта и путешествия по СССР в 1973 году.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: до 16 декабря ежедневно с 12:00 до 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/newhollandsp
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram