Куда сходить в Петербурге в ноябре

«Электро-Механика»

Международный музыкальный фестиваль электронной музыки пройдет в Петербурге в 13-й раз. На Новой сцене Александринского театра выступят музыканты из Германии, Италии, Финляндии и других стран.

За один вечер петербуржцы смогут услышать Kaukolampi, Eva Geist, Lucrecia Dalt, Amnesia Scanner, Илью Артемова, Sobranie 8 18 и других исполнителей. Все артисты выступают вживую.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанка, 49А

Когда: 3 ноября в 19:00

Сколько: от 1300 рублей

Фото: vk.com/electromechanica

«Старкон: Хэллоуин»

Главной темой фестиваля «Старкон» в «Ленэкспо» стал красочный мексиканский праздник Día de los Muertos. Гостей ждет атмосфера сразу двух праздников: пугающего Хэллоуина и яркого Дня Мертвых.

«Старкон» порадует публику премьерами и встречами с деятелями кино. В арт-зоне можно будет познакомиться с десятками художников, скульпторов и авторов графических романов. В программе ожидаются творческие лекции и встречи с известными блогерами. Будет работать зона анимации, пройдут интересные мастер-классы.

Официальный сайт

Где: Большой проспект В. О., 103

Когда: 3 ноября с 12:00 до 21:00 и 4 ноября с 12:00 до 20:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: ghost-deep.livejournal.com

Фестиваль света

Городской праздник за несколько лет превратился в традиционное событие для Петербурга. В этом году фестиваль пройдет у СКК, а его темой будет космос, цифровые технологии и будущее.

Видеопроекции у СКК вместе с лазерным шоу при участии квадрокоптеров будут показывать 3 и 4 ноября в 20:00. Программы будут постоянно повторяться вплоть до 23:30.

С 3 по 5 ноября рядом с комплексом у Московского парка Победы планируют установить световые инсталляции, интерактивные площадки и мобильный планетарий. Увидеть их можно будет с 18:00 до 23:00

Официальный сайт

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: с 3 по 5 ноября

Сколько: вход свободный

Фото: lfspb.ru

Game Planet

В Северной столицы в третий раз пройдет фестиваль компьютерных игр и киберспорта Game Planet. Он объединит любителей виртуальных миров в СКК.

Гостей ждут не только игры, но и турниры, стенды, блогеры, летсплейщики, конкурсы и другие радости. Не обойдется фестиваль и без подарков.

Game Planet пройдет вместе с косплей-ивентом AVA Expo. На нем будут любители образов популярных персонажей из игр и мира культуры.

Официальная страница

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 24 и 25 ноября

Сколько: от 861 рубля

Фото: vk.com/den4k08

Иван Дорн

Звезда музыкальной сцены СНГ Иван Дорн даст в Ледовом дворце масштабное сольное шоу. В программу, песни для которой выберут по заявкам слушателей, войдут хиты со всех альбомов артиста.

Публике обещают не только живой звук, но и продуманную сценографию. Дорн нечасто выступает в Петербурге, поэтому концерт станет особенным событием для всех поклонников музыканта.

Официальная страница

Где: проспект Медиков, 3

Когда: 11 ноября в 20:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: Oli Zitch / vk.com/ivandorn

«Жажда античности»

В пятницу, 16 ноября, в Академии художеств откроется выставка «Жажда античности». Она посвящена памятникам Древней Греции и Древнего Рима.

Все желающие смогут увидеть миниатюрные версии Колизея, Пантеона, триумфальной арки Тита и других знаменитых сооружений. Размер каждого объекта экспозиции не превышает 100 см.

Всего на выставке будет представлено более 200 произведений, в том числе гравюр и рисунков.

Где: Университетская набережная, 17

Когда: с 15 ноября по 16 декабря

Сколько: вход по билету в музей

Фото: «Яндекс»

Blue Man Group

Знаменитая перформанс-группа из Нью-Йорка в конце ноября устроит масштабные гастроли в Петербурге. В СК «Юбилейный» пройдут шесть концертов, в которых соединяются музыка, юмор, искусство и современные технологии.

Blue Man Group за более чем 30-летнюю карьеру ни разу не выступали в России, поэтому петербуржцы и жители других городов получат возможность наконец познакомиться с культовым коллективом

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 18

Когда: с 20 по 25 ноября

Сколько: от 1900 рублей

Фото: Катя Бюшгенс / vk.com/bmgrus

Ретроспектива Алексея Балабанова

В кинотеатре «Родина» на Караванной улице пройдет ретроспектива культового режиссера Алексея Балабанова. В программу попали четыре картины, признанных классикой современного отечественного кинематографа.

На большом экране можно будет посмотреть «Брат» и «Брат 2», «Жмурки» и «Груз 200». Критики и зрители по-разному относятся к творчеству Балабанова, но признают большое влияние работ на российскую культуру.

Официальный сайт

Где: Караванная улица, 12

Когда: 24 и 28 ноября, 1 и 5 декабря

Сколько: 400 рублей

Фото: kinopoisk.ru

David Bowie. Rock’n’roll with me

В конце октября в Новой Голландии открылась выставка фотографий музыканта Дэвида Боуи, которые были сделаны Джеффом МакКормаком. Он путешествовал с артистом в 1970-х годах, поэтому успел раскрыть личность рок-идола с разных ракурсов.

На выставке представлено более архивных снимков Боуи. В экспозицию вошли фотографии, сделанные во время киносъемок, репетиций музыканта и путешествия по СССР в 1973 году.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: до 16 декабря ежедневно с 12:00 до 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/newhollandsp