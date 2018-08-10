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Центр Петербурга 12 августа погрузится в Речной карнавал

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© Фото: vk.com/riverkarnaval

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Горожане смогут наблюдать за ярким событием на набережной реки Мойки.

В центре Северной столицы в воскресенье, 12 августа, состоится Речной карнавал. Мероприятие, которое организуют в рамках Морской ассамблеи, проведут в городе на Неве уже в третий раз.

Карнавал торжественно откроется в 13 часов, а праздник начнется часом ранее. Вскоре после старта по каналам и рекам Петербурга пройдут суда администраций всех районов Петербурга. Жюри, состоящее из деятелей культуры, спорта и туризма, в конце выберут победителей мероприятия.

Петербуржцы и гости города смогут наблюдать за происходящим на набережной Мойки. На участке между Михайловским садом и Марсовым полем будут вести прямую трансляцию шествия.

Помимо этого, на набережной пройдут выставка с информацией о речных круизах и концерты. В связи с этим на отрезке от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста, проезду вдоль Марсова поля и по Царицынскому проезду будет ограничено движение транспортных средств с 11:00 11 августа до 14:00 13 августа.

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