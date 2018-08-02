В Северной столице покажут всю красоту «Петербургских лилий»

В Ботаническом саду Петра Великого 4 августа откроется выставка «Петербургские лилии». Об этом сообщили в пресс-службе сада.

На ежегодной выставке жителям Северной столицы продемонстрируют все разнообразие прекрасных цветов. В частности, горожане смогут увидеть новый сорт, прошедший успешную зимовку в Северо-Западе – Экзотик-сан.

Сотрудники Ботанического сада отметили, что в настоящее время выведено около 10 тыс. сортов лилий, а в экспозицию вошли сорта, которые можно выращивать в Северной столице и Ленинградской области.

Выставка продлится по 12 августа. Билет для взрослых стоит 200 рублей, для льготников и детей старше 4 лет – 100 рублей. Маленькие дети могут попасть на выставку бесплатно.