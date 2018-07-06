День Достоевского – 2018: программа литературного праздника в Петербурге

В субботу, 7 июля, в Петербурге пройдет литературный праздник День Достоевского. Его уже девять лет проводят в первую субботу июля. Дата связана с романом «Преступление и наказание», события которого начинаются во второй летний месяц.

В этом году мероприятие, посвященное классику русской литературы и его произведениям, обойдется без традиционного шествия по улицам Северной столицы. Его отменили из-за проведения Чемпионата мира по футболу.

Участвовать в Дне Достоевского будут музеи, библиотеки и Новая Голландия. На острове состоятся главые события в честь праздника. «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, поучаствовать в которых можно бесплатно.

Экскурсии и квесты

День Достоевского начнется с мемориальной акции в Некрополе мастеров искусств, расположенном на территории Александро-Невской лавры. В 11:00 там возложат цветы и зажгут свечи в память о писателе.

После акции пройдет тематическая экскурсия «Музыкальный некрополь». На ней расскажут о музыкантах, живших в одно время с Достоевским и друживших с ним.

«Раскольников в городе!»

В рамках экскурсии жителей Петербурга проведут по местам романа «Преступление и наказание». Маршрут экскурсии пройдет по Сенной площади и ее окрестностям, где разворачивались главные события одного из главных произведений Достоевского.

Где: сбор групп у выхода со станции метро «Сенная площадь»

Когда: с 12:00 до 15:30

«Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Достоевского»

Федор Михайлович дважды снимал квартиры в районе Владимирской площади. Эта часть Петербурга повлияла на творчество писателя, поэтому в праздничный день о ней не могут не рассказать горожанам.

Где: сбор групп у памятника Достоевскому на Владимирской площади

Когда: с 12:00 до 15:30

Фото: Александр Коптяев / vk.com/dostoevskyday

«Достоевский на Невском»

Главная улица города на Неве редко упоминается в произведениях Достоевского, но на ней жили его друзья, находились магазины, в которых писатель покупал книги, и рестораны, где он встречался с друзьями.

Где: сбор групп у памятника Кутузову у Казанского собора

Когда: в 12:30 и в 12:40

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«Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу»

Горожан проведут от места последней квартиры Достоевского в Кузнечном переулке к Пионерской площади, которая раньше называлась Семеновским плацем. В 1849 году здесь провели инсценировку казни участников кружка Буташевича-Петрашевского, которую наблюдал Федор Михайлович.

Где: сбор группа у памятника Достоевскому на Владимирской площади

Когда: в 12:45

Фото: Instagram / @105_kabinet

«Преследуя Раскольникова»

В библиотечном центре «Маяк» развернется маршрут Родиона Раскольникова. На один день в библиотеке развернется маршрут Родиона Раскольникова: через мир кино и иллюстраций будет прослежен путь, ведущий из каморки героя-идеолога Достоевского в квартиру старухи-процентщицы, комнатку Сони Мармеладовой, на рынок Сенной площади и в полицейский участок.

Где: Ленинский проспект, 92/1

Когда: с 15:00 до 18:00

Квест «Магия петербургских дворов»

Музей «Разночинный Петербург» подготовил несколько маршрутов, которые пройдут через дворы в центре Северной столицы. Успешно прошедшие маршрут и отыскавшие все «загадки» получают призы на финишной точке.

Когда: с 15:00 до 18:00

Фото: Instagram / @maria_korchevaya

Новая Голландия

С 12 до 15 часов состоится мастер-класс для детей «Стражи Петербурга», организованный Русским музеем и музеем Достоевского. На нем ребятам расскажут о знаменитых грифонах, и сфинксах и львах Северной столицы, а также научат их рисовать.

С 15:00 до 15:45 дети постарше смогут узнать истории и легенды об ангелах Петропавловской крепости, Александрийского столпа, Михайловского замка. Затем они смогут создать аппликации.

Также в 15:00 начнется литературный парад. Его героями станут ростовые марионетки театра «Кукольный формат», в том числе старуха-процентщица Алена Ивановна и «Преступления и наказания».

В 16:00 стартует спектакль-бродилка «Возвращение Мышкина». Актеры сыграют драматические сцены почти без текста, а происходящее будут сопровождать уличные музыканты. Зрители вместе с главным героем постановки будут проходить по кругу главные сцены романа «Идиот».

С 17:00 до 18:00 посетители Новой Голландии смогут услышать концерт «Лихорадушка» в исполнении трио Волков-Кондаков-Гайворонский. Программа построена на песнях и романсах Александра Даргомыжского, чьи композиции ценил Достоевский.

Еще один спектакль, аудиовизуальный «Идиот. Version 2.0», начнется в 19:30. Художники на глазах публики будут создавать картины, с которыми взаимодействуют актеры.

Перформанс

Художественное объединение «Север-7» проведет в Библиотеке книжной графике на 7-й Красноармейской улице перформанс, подробности которого держатся до последнего в тайне.

Где: 7-я Красноармейская улица, 30

Когда: 14:00

Фото: Александр Коптяев / vk.com/dostoevskyday

«Достоевский в комиксах»

Библиотека Маяковского проведет лекцию «Достоевский в комиксах». Куратор Библиотеки комиксов в Петербурге Юлия Тарасюк расскажет, какие современные произведения посвящены Федору Михайловичу и можно ли считать их самостоятельными произведениями искусства.

Где: набережная реки Фонтанки, 46

Когда: с 12:00 до 14:00

Сеанс психотерапии

Одним из самых необычных мероприятий в честь праздника станет групповой сеанс массовой психотерапии «Ценностные ориентиры: кто вы из героев Достоевского и что с этим делать?». Психолог и куратор культурных проектов Андрей Жуков выслушает горожан и окажет бесплатную психологическую помощь.

Где: Невский проспект, 20

Когда: с 16:00 до 20:00

«Дворовое казино»

Во дворе особняка графини Карловой на Фонтанке пройдет «Дворовое казино». Известно, что Достоевский любил азартные игры, но создатели акции предлагают сыграть не на деньги, а на духовные ценности. Организаторы обещают петербуржцам полное погружение в мир романа «Игрок».

Где: набережная реки Фонтанки, 46

Когда: с 17:00 до 19:00

Фото: vk.com/dostoevskyday