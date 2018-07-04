В Петербурге 11 августа пройдет бесплатный фестиваль «Питер, я люблю тебя» с кинопоказами и концертами

На территории Петропавловской крепости состоится фестиваль «Питер, я люблю тебя». Он пройдет уже в пятый раз, сообщили организаторы мероприятия.

В рамках бесплатного фестиваля будет организован масштабный показ кино на открытом воздухе. В честь юбилея на большом экране покажут работы участников международных конкурсов уличного кино, а главный фильм вечера выберут жители Петербурга.

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Горожан ждет не только кино, но и другие развлечения. На музыкальной сцене выступят группы Alai Oli, ВИА «Пролетарское танго» и PlusFive.

На фестивале появятся детские игровые площадки, спортивная зона, фудкорт и зона с мастер-классами.

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