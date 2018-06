О, музыка: лучшие концерты и фестивали Петербурга лета 2018

Waves Music Festival

В конце июня в клубе A2 состоится рэп-фестиваль Waves. На нем соберутся главные представители современного российского хип-хопа, на которых ориентируются другие представители жанра.

За один вечер для петербуржцев выступят автор хита «Розовое вино» Feduk; Хаски, ставший сенсацией 2017 года; Boulevard Depo, самобытный рэпер, записавший вместе с Pharaoh трек «5 минут назад»; «хип-хоп шаман» ATL; трэп-исполнитель Yanix; Big Baby Tape, один из главных новичков 2017 года; мастер быстрого флоу Bumble Beezy.

Официальный сайт

Где: A2 Green Concert, проспект Медиков, 3

Когда: 30 июня в 18:30

Сколько: от 1200 рублей

Хаски

Фото: vk.com/husky_music

«Музыкальный чемпионат»

В честь Чемпионата мира по футболу в Петербурге устроят масштабный «Музыкальный чемпионат». В Ледовом дворце 12 июня жители и гости Северной столицы смогут услышать Земфиру, группу Alai Oli и Mujuice.

Одна из главных постсоветских исполнительниц – Земфира – приготовила для вечера специальный сет из своих лучших песен. Публику ждут хиты, превосходный звук и тщательно проработанная сценография.

Alai Oli без продюсеров и спонсоров завоевали признание тысяч поклонников. Каждый концерт команды – это интенсивное переживание настоящего человеческого, это стук сердец, которые бьются в такт песен веселых и грустных, умиротворенно-мудрых и отчаянно-откровенных.

Культовый электронный исполнитель Mujuice выступит в Петербурге с лайв-программой, которая отсылает к рейву 90-х годов прошлого века и современной bass-музыке. Его новые композиции отличаются от лиричных песен с альбомов «Downshifting» и «Amore e morte», но сохраняют непредсказуемую мелодичность и завораживающую атмосферность.

Официальная страница

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1

Когда: 12 июля в 19:00

Сколько: от 2000 рублей

Земфира

Фото: vk.com/zemfira

Nick Cave & The Bad Seeds

Знаменитая группа по главе с Ником Кейвом, «принцем тьмы» и «королем альтернативного рока», возвращается в Россию через три года после своего последнего шоу. В этот период Кейв трагически потерял сына, а свои эмоции он выразил через альбом «Skeleton Tree», признанный одной из лучших записей 2016 года.

К российским поклонникам и нашей стране в целом у Кейва сложилось особенно трепетное отношение. Его отец с детства воспитывал мальчика на трудах русских писателей и поэтов, оказавших в последующем огромное влияние на его творчество. Сам Ник признался, что его предыдущая группа The Birthday Party была названа так под впечатлением от одной из сцен романа Достоевского «Преступление и наказание».

Где: A2 Green Concert, проспект Медиков, 3

Когда: 25 июля в 20:00

Сколько: от 4000 рублей

Фото: Instagram / @xnikonkaoja

Present Perfect Festival

На протяжении трех дней в порту «Севкабель» будет звучать передовая электронная музыка со всего мира. На берегу Финского залива соберутся десятки артистов, которые различными способами расширяют границы современной культуры.

Выступления Роя Айерса, Ларри Херда, Нины Кравиц, Эллена Аллиена, Kito Jempere, Nocow, Heles Audio, вечеринки, концерты, образовательные сессии и главное двадцатичасовое музыкальное событие, где выступят артисты со всего мира, определившие этот год, – вот что ждет петербуржцев в конце июля.

Официальный сайт

Где: порт «Севкабель», Кожевенная линия, 40

Когда: с 27 по 29 июля

Сколько: от 2000 рублей

Фото: vk.com/presentperfectfestival

VK Fest

Фестиваль от социальной сети «ВКонтакте» пройдет в Северной столице уже в четвертый раз. За два дня в парке 300-летия Петербурга выступят десятки музыкантов.

В субботу, 28 июля, на сцену VK Fest выйдут Баста, Noize MC, группа «Хлеб», Гречка, Loboda, Монеточка, а 29 июля – Элджей, Feduk, Little Big, «Чайф», «Мы» и другие исполнители. Это лишь часть артистов, которые выступят на берегу Финского залива.

Посетителей ждет не только музыка, но и развлечения, лекции и множество других интересных событий.

Официальная страница

Где: парк 300-летия Петербурга

Когда: 28 и 29 июля с 12:00 до 22:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: vk.com/ulya.vovchuk

Die Antwoord

Участники южно-африканской группы Ниндзя и Йоланди грязно ругаются, посылая грубыми текстами песен все и вся, что вкупе с особыми, однозначно качающими треками, создает вокруг них ореол дерзких и смелых рейв-рэперов. Этим они и «взяли» своих поклонников – любителей техно, рейва и альтернативного хип-хопа.

В своем творчестве Die Antwoord смешивают элементы разных культур, что превращается в шедевры на грани концептуального искусства и китча. Подобная смелость была вознаграждена переполненными залами и стадионами слушателей.

Где: A2 Green Concert, проспект Медиков, 3

Когда: 9 августа в 20:00

Сколько: от 3000 рублей

Фото: Instagram / @prawn_star

Ариэль Пинк

Американский музыкант занимается творчеством более 20 лет, но широкая известность к Пинку пришла больше в начале 2010-х годов. Критики и слушатели ценят его за оригинальные идеи, страсть к экспериментам и причудливое звучание.

Ариэль Пинк выступит под открытым небом на главной сцене Новой Голландии. В составе полноценной группы он сыграет песни с нового альбома «Dedicated to Bobby Jameson». В Петербурге прозвучат и другие композиции, охватывающие разные периоды творчества Пинка.

Где: Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: 22 августа в 20:00

Сколько: 1000 рублей

Фото: Eliot Lee Hazel

Роджер Уотерс

Экс-участник легендарной рок-группы Pink Floyd выступит в Петербурге в конце лета в рамках тура «Us + Them», названном в честь одной из самых известных песен коллектива.

Уотерс представит на сцене СКК свой дебютный альбом «Is This the Life We Really Want?». Пластинка вышла в июне 2017 года и была спродюсирована Найджелом Годричем, постоянно сотрудничающим с Radiohead.

Музыкант пообещал посвятить 80% шоу классическим песням Pink Floyd, а 20% – своим новым композициям. Концерт пройдет в фирменном стиле Уотерса: безупречно четкая аудиовизуальная концепция, подчеркнутая десятками проекторов и системой квадрофонического звука.

Где: СКК, проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 29 августа в 19:30

Сколько: от 3000 рублей

Фото: Jason G. Bahr / Getty