Петербуржцев пригласили пообниматься с хаски в честь Международного дня собак

В петербургском хаски-центре «Белый ветер» 2 июля проведут день открытых дверей в честь празднования Международного дня собак. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Центр располагается на 39-м км Выборгского шоссе у Пасторского озера. Все желающие смогут в начале июля поближе познакомиться с хаски и принять участие в различных мероприятиях.

Руководство «Белого ветра» приглашает также посетить центр ездовых собак и сходить на интерактивную экскурсию по этнопарку «Медвежий народ», в котором можно узнать о культуре кочевых народов Сибири и Северной Америки.

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