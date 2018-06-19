На Невском проспекте 21 июня откроется интерактивная выставка голливудских киногероев

В Петербурге с 21 июня начнет работать выставка голливудских киногероев Movie Art. В центре Северной столице все желающие смогут увидеть «живых» персонажей из фильма «Стражи галактики», Гарри Поттера и других героев знаменитых блокбастеров.

В пространстве на Невском проспекте, 62, можно будет научиться стирать память с помощью специального интегратора «Людей в черном», ощутить всю ярость разъяренного Халка, попробовать оторвать от земли легендарный молот Тора или увидеть звездное шоу главных персонажей из «Элвина и бурундуков».

Эффект полного присутствия на выставке будет достигаться с помощью специальных декораций и современных спецэффектов. Все персонажи роботизированы, они будут оживать прямо на глазах посетителей.

Открытие выставки назначено на 21 июня в 15:00, затем она будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

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