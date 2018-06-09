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«Ночлежка» устроит 14 июня благотворительный концерт на крыше

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© Фото: vk.com/artursholohow

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Все средства, вырученные за билеты, направят на помощь бездомнымэ

На крыше бара Botanique на набережной реки Карповки пройдет концерт из цикла «От Моцарта до джаза», вырученные средства от которого направят в благотворительную организацию «Ночлежка».

Темой концерта-лекции станет джаз и его влияние на современную музыку. Об этом расскажет преподаватель Консерватории Ольга Скорбященская, сообщили в пресс-службе «Ночлежки».

В программе произведения Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Эллы Фицжеральд и Фрэнка Синатры. Их исполнят пианистка Наталья Учитель, скрипач Дмитрий Стопичев, вокалисты Николай Горлов и Мария Шуляковская, флейтистка Анна Комарова, контрабасист Александр Коротков и ударник Григорий Осипов.

В «Ночлежке» отметили, что основные билеты на концерт уже закончились, поэтому сейчас в продаже есть только билеты без мест.

«Предупреждаем, что кресла может не хватить, но послушать концерт стоя с бокалом или у барной стойки за чашечкой кофе ничуть не хуже. Ну а если останутся места, то мы сможем посадить вас поудобнее», – добавили в организации.

Где: набережная реки Карповки, 5

Когда: 14 июня в 20:00

Сколько: 800 рублей

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