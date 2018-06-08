Как Петербург отметит День России: афиша событий с 9 по 12 июня

Во вторник, 12 июня, отмечается День России. Праздник ежегодно отмечается с 1992 года в честь дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Его название было утверждено в 1998 году.

В честь праздника в России будет три выходных дня. Жители страны будут отдыхать с 10 по 12 июня.

На протяжени выходных в Петербурге будут курсировать ночные автобусы по маршрутам, дублирующим линии поздемки. Воспользоваться ими можно в период с 00:00 до 06:00.

Из-за Дня России в ночь на 13 мая будет отменен развод мостов, поэтому горожане без труда смогут добраться домой.

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях, которые пройдут в Петербурге с 9 по 12 июня.

«Открытая библиотека»

В Новой Голландии пройдет первая летняя встреча проекта открытых дискуссий «Диалоги». В субботу, 9 июня, выступят три пары спикеров.

Политолог Екатерина Шульман встретится с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алекеем Венедиктовым. Они обсудят тему «2018 – 2024», посвященную новому президентскому сроку Владимира Путина.

Главред портала «Православие и мир» Анна Данилова будет говорить с Георгием Митрофановым, доктором богословия и преподавателем Санкт-Петербургской духовной семинарии. Темой их встречи станет «Церковь и общество: трудный путь к диалогу».

Писатель Дмитрий Быков обсудит «Стратегию сопротивления» вместе с Александром Эткиндом, культурологом и профессором Кембриджа. Их встреча начнется в 17:00 и станет последней в рамках июньских «Диалогов».

Где: Новая Голландия

Когда: 9 июня с 15 до 18 часов

Сколько: вход свободный

Алексей Венедиктов

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

День петербургских котов

На Конногвардейском бульваре 9 июня будут отмечать День петербургских котов. Всех любителей четвероногих приглашают на праздник с 12:00 до 18:00.

В центре Северной столицы пройдут тренировки кота Ахилла, оракула Чемпионата мира по футболу, парад такс, народный чемпионат по настольному футболу и другие мероприятия. Петербуржцы также смогут приютить себе котов из различных приютов Северной столицы.

В рамках праздника на Конногвардейской площади установят шестиметровую скульптуру кота, которая получит звание самой большой в Европе.

Где: Конногвардейский бульвар

Когда: 9 июня с 12 до 18 часов

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/8june

«Хлебная неделя»

В СКК состоится первый в Петербурге праздник хлеба и выпечки под названием «Хлебная неделя». Всех желающих будут угощат ьвыпечкой, а также им позволят своими руками приготовить настоящий хлеб.

В рамках праздника мастера расскажут о тонкостях своей профессии, расскажут интересные факты и объяснять, из чего состоит вкусная и натуральная продукция.

Организаторы откроют ярмарку, где можно будет приобрести товары монастрыских и фермерских хозяйств, которые не встретить в обычных магазинах.

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: с 9 по 12 июня

Сколько: 100 рублей

Stereoleto

Один из главных петербургских музыкальных фестивалей Stereoleto пройдет уже в 17-й раз. В 2018 году его устроят в центре дизайна Artplay.

За два дня, 10 и 11 июня, в Северной столице выступят всемирно известные музыканты, в том числе группы Franz Ferdinand и Cigarettes After Sex, электронщик Squarepusher, отечественные группы «Каста» и «Увула», эстонский рэпер-провокатор Tommy Cash и множество других артистов.

Фестиваль будет разделен на три сцены, поэтому у жителей и гостей Петербурга есть возможность услышать десятки отличных музыкантов.

Официальный сайт

Где: Красногвардейская площадь, 3

Когда: 10 и 11 июня

Сколько: от 1200 рублей

Фото: Instagram / @franz_ferdinand

«Старкон»

Крупнейший российский фестиваль фантастики, науки и кино в очередной раз пройдет в Петербурге. Мероприятие проведут в КВЦ «Экспофорум».

Гостей ждут 25 интерактивных декораций по мотивам популярных фильмов, игр и сериалов, выставки роботов и космической техники, десятки лекций и мастер-классов, конкурсы косплееров, гик-вечеринка, кинотеатр и множество других событий.

Среди приглашенных знаменитостей на «Старконе», помимо прочего, будут известный телеведущий Леонид Якубович и режиссер Тимур Бекмамбетов.

Где: Петербургское шоссе, 64, корп. 1

Когда: 10 и 11 июня

Сколько: подробнее о билетах можно узнать на официальном сайте

Фото: vk.com/bogdanov_pavel

Фестиваль красок

На протяжении трех дней, с 10 по 12 июня, на стадионе «Кировец» состоится одно из самых ярких событий Петербурга – Всероссийский фестиваль красок.

Выходные, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски Холи и свободный вход без возрастных ограничений.

На фестивале будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой!

Где: Перекопская улица, 6-8

Когда: с 10 по 12 июня

Сколько: 300 рублей

Фото: vk.com/asvirida

Фестиваль цветов

В центре Петербурга в честь Дня России проведут трехдневный Фестиваль цветов. В нем примут участие флористы из России, Молдовы, Эстонии, Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и Нидерландов.

В воскресенье, 10 июня, на площади Островского пройдет интерактивная программа. Профессионалы проведут мастер-класс по созданию цветочных панно, а возле выступят молодежные музыкальные коллективы.

На следующий день от площади Островского до Дворцовой площади состоится шествие «Парад цветов». В нем будут участвовать модели, ретроавтомобили и даже конные экипажи. На главной площади Северной столицы состоится официальная церемония открытия фестиваля, а завершится день гала-концертом «Бал цветов».

В День России программу фестиваля продолжит концерт оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством дирижера Михаила Голикова. Во время на главной сценической площадке будут подведены итоги фестиваля и награждены победители.

Когда: с 10 по 12 июня

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/yanna_ryabis

Фестиваль национальных кухонь

В ЦПКиО им. Кирова пройдет ежегодный фестиваль, посвященный блюдам разных народов мира. Горожане смогут попробовать настоящий узбекский плов, армянский айлазан, итальянскую паэлью и многое другое.

Фестиваль не ограничится только едой. В парке выступят известные артисты Северной столицы, популярные коллективы и другие.

Где: ЦПКиО им. Кирова

Когда: с 10 по 12 июня с 12 до 15 часов

Сколько: вход свободный

День России в Муринском парке

С размахом отмечать один из главных государственных праздников будут в Муринском парке в Калининском районе Петербурга.

Жителей и гостей Северной столицы ожидают выступления творческих коллективов, военно-спортивные площадки, где можно будет сдать нормы ГТО, музейные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, а также полевая кухня.

Где: Муринский парк

Когда: 12 июня с 12 до 16 часов

Сколько: вход свободный

Концерт на Дворцовой

Финальным событием праздничных выходных станет большой концерт на Дворцовой площади.

Со специальной музыкальной программой выступит Академический Краснознаменнный орденоносный ансамбль песни и пляски имени Александрова. У стен Эрмитажа прозвучат композиции коллектива, народное творчество и знаменитые песни военных лет.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 12 июня с 19 до 22 часов

Сколько: вход свободный

Фото: gov.spb.ru