Как Петербург отметит День России: афиша событий с 9 по 12 июня

Во вторник, 12 июня, отмечается День России. Праздник ежегодно отмечается с 1992 года в честь дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Его название было утверждено в 1998 году.
В честь праздника в России будет три выходных дня. Жители страны будут отдыхать с 10 по 12 июня.
На протяжени выходных в Петербурге будут курсировать ночные автобусы по маршрутам, дублирующим линии поздемки. Воспользоваться ими можно в период с 00:00 до 06:00.
Из-за Дня России в ночь на 13 мая будет отменен развод мостов, поэтому горожане без труда смогут добраться домой.
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях, которые пройдут в Петербурге с 9 по 12 июня.
«Открытая библиотека»
В Новой Голландии пройдет первая летняя встреча проекта открытых дискуссий «Диалоги». В субботу, 9 июня, выступят три пары спикеров.
Политолог Екатерина Шульман встретится с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алекеем Венедиктовым. Они обсудят тему «2018 – 2024», посвященную новому президентскому сроку Владимира Путина.
Главред портала «Православие и мир» Анна Данилова будет говорить с Георгием Митрофановым, доктором богословия и преподавателем Санкт-Петербургской духовной семинарии. Темой их встречи станет «Церковь и общество: трудный путь к диалогу».
Писатель Дмитрий Быков обсудит «Стратегию сопротивления» вместе с Александром Эткиндом, культурологом и профессором Кембриджа. Их встреча начнется в 17:00 и станет последней в рамках июньских «Диалогов».
Где: Новая Голландия
Когда: 9 июня с 15 до 18 часов
Сколько: вход свободный
Алексей Венедиктов
Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»
День петербургских котов
На Конногвардейском бульваре 9 июня будут отмечать День петербургских котов. Всех любителей четвероногих приглашают на праздник с 12:00 до 18:00.
В центре Северной столицы пройдут тренировки кота Ахилла, оракула Чемпионата мира по футболу, парад такс, народный чемпионат по настольному футболу и другие мероприятия. Петербуржцы также смогут приютить себе котов из различных приютов Северной столицы.
В рамках праздника на Конногвардейской площади установят шестиметровую скульптуру кота, которая получит звание самой большой в Европе.
Где: Конногвардейский бульвар
Когда: 9 июня с 12 до 18 часов
Сколько: вход свободный
Фото: vk.com/8june
«Хлебная неделя»
В СКК состоится первый в Петербурге праздник хлеба и выпечки под названием «Хлебная неделя». Всех желающих будут угощат ьвыпечкой, а также им позволят своими руками приготовить настоящий хлеб.
В рамках праздника мастера расскажут о тонкостях своей профессии, расскажут интересные факты и объяснять, из чего состоит вкусная и натуральная продукция.
Организаторы откроют ярмарку, где можно будет приобрести товары монастрыских и фермерских хозяйств, которые не встретить в обычных магазинах.
Где: проспект Юрия Гагарина, 8
Когда: с 9 по 12 июня
Сколько: 100 рублей
Stereoleto
Один из главных петербургских музыкальных фестивалей Stereoleto пройдет уже в 17-й раз. В 2018 году его устроят в центре дизайна Artplay.
За два дня, 10 и 11 июня, в Северной столице выступят всемирно известные музыканты, в том числе группы Franz Ferdinand и Cigarettes After Sex, электронщик Squarepusher, отечественные группы «Каста» и «Увула», эстонский рэпер-провокатор Tommy Cash и множество других артистов.
Фестиваль будет разделен на три сцены, поэтому у жителей и гостей Петербурга есть возможность услышать десятки отличных музыкантов.
Где: Красногвардейская площадь, 3
Когда: 10 и 11 июня
Сколько: от 1200 рублей
Фото: Instagram / @franz_ferdinand
«Старкон»
Крупнейший российский фестиваль фантастики, науки и кино в очередной раз пройдет в Петербурге. Мероприятие проведут в КВЦ «Экспофорум».
Гостей ждут 25 интерактивных декораций по мотивам популярных фильмов, игр и сериалов, выставки роботов и космической техники, десятки лекций и мастер-классов, конкурсы косплееров, гик-вечеринка, кинотеатр и множество других событий.
Среди приглашенных знаменитостей на «Старконе», помимо прочего, будут известный телеведущий Леонид Якубович и режиссер Тимур Бекмамбетов.
Где: Петербургское шоссе, 64, корп. 1
Когда: 10 и 11 июня
Сколько: подробнее о билетах можно узнать на официальном сайте
Фото: vk.com/bogdanov_pavel
Фестиваль красок
На протяжении трех дней, с 10 по 12 июня, на стадионе «Кировец» состоится одно из самых ярких событий Петербурга – Всероссийский фестиваль красок.
Выходные, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски Холи и свободный вход без возрастных ограничений.
На фестивале будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой!
Где: Перекопская улица, 6-8
Когда: с 10 по 12 июня
Сколько: 300 рублей
Фото: vk.com/asvirida
Фестиваль цветов
В центре Петербурга в честь Дня России проведут трехдневный Фестиваль цветов. В нем примут участие флористы из России, Молдовы, Эстонии, Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии и Нидерландов.
В воскресенье, 10 июня, на площади Островского пройдет интерактивная программа. Профессионалы проведут мастер-класс по созданию цветочных панно, а возле выступят молодежные музыкальные коллективы.
На следующий день от площади Островского до Дворцовой площади состоится шествие «Парад цветов». В нем будут участвовать модели, ретроавтомобили и даже конные экипажи. На главной площади Северной столицы состоится официальная церемония открытия фестиваля, а завершится день гала-концертом «Бал цветов».
В День России программу фестиваля продолжит концерт оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством дирижера Михаила Голикова. Во время на главной сценической площадке будут подведены итоги фестиваля и награждены победители.
Когда: с 10 по 12 июня
Сколько: вход свободный
Фото: vk.com/yanna_ryabis
Фестиваль национальных кухонь
В ЦПКиО им. Кирова пройдет ежегодный фестиваль, посвященный блюдам разных народов мира. Горожане смогут попробовать настоящий узбекский плов, армянский айлазан, итальянскую паэлью и многое другое.
Фестиваль не ограничится только едой. В парке выступят известные артисты Северной столицы, популярные коллективы и другие.
Где: ЦПКиО им. Кирова
Когда: с 10 по 12 июня с 12 до 15 часов
Сколько: вход свободный
День России в Муринском парке
С размахом отмечать один из главных государственных праздников будут в Муринском парке в Калининском районе Петербурга.
Жителей и гостей Северной столицы ожидают выступления творческих коллективов, военно-спортивные площадки, где можно будет сдать нормы ГТО, музейные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, а также полевая кухня.
Где: Муринский парк
Когда: 12 июня с 12 до 16 часов
Сколько: вход свободный
Концерт на Дворцовой
Финальным событием праздничных выходных станет большой концерт на Дворцовой площади.
Со специальной музыкальной программой выступит Академический Краснознаменнный орденоносный ансамбль песни и пляски имени Александрова. У стен Эрмитажа прозвучат композиции коллектива, народное творчество и знаменитые песни военных лет.
Где: Дворцовая площадь
Когда: 12 июня с 19 до 22 часов
Сколько: вход свободный