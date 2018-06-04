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Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

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© Фото: Instagram / @astrmarya

Темы дня

В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

«Пушкинский Петербург в изобразительном искусстве»

 

Научный сотрудник Русского музея Валентина Бернацкая проведет в Центральной районной библиотеке им. Чехова лекцию, посвященную изобразительному искусству в Северной столице в первой половине XIX века.

Творчество занимало важное место в культурном пространстве Петербурга эпохи Александра Сергеевича, поскольку цари понимали значение художественного облика столичного города и необходимость поддержания его на должном уровне. В городе на Неве тратились огромные средства на сооружение дворцов и храмов, монументальных скульптурных памятников, собирательство произведений изобразительного искусства, развитие музыки и хореографии, поощрение творчества художников. Об этом подробнее и расскажет Валентина Бернацкая.

Где: улица Турку, 11

Когда: 5 июня в 18:00

Сколько: вход свободный

«Петербург и "Евгений Онегин"»

 

В центре Северной столицы состоится экскурсия «Петербург и "Евгений Онегин"». Ее устраивает библиотека Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Экскурсоводы расскажут, каким описал великий поэт Петербург в своем романе в стихах, какие знаменитые издания «Евгения Онегина» увидели свет в городе на Неве, какие постановки произведения шли на театральных подмостках Северной столицы и как 60 лет назад на киностудии Ленфильм была снята экранизация оперы П. И. Чайковского. Всех участников экскурсии просят по возможности взять с собой цветы.

Записаться можно в группе «Экскурсии по Нарвской заставе и не только» в социальной сети «ВКонтакте».

Где: у выхода с эскалатора на станции метро «Адмиралтейская»

Когда: 6 июня в 16:00

Сколько: бесплатно
Фото: Instagram / @don__karnage, @shulakova_margarita
 

Медиацентр Всероссийского музея А. С. Пушкина

 

В медиацентре в два часа дня откроется электронная фотогалерея «В кругу родных», посвященная потомкам и членам семьи Пушкина. До этого там пройдет прямое включение с региональными центрами, которые в день рождения поэта открывают новые выставки по материалам из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина.

C 29 мая до 6 июня в медиацентре устраивают вебинары и веб-лекции для посетителей региональных центров музея в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Башкортостан, Ульяновске, Ленинградской области и Иркутске.

Где: набережная реки Фонтанки, 118

Когда: 6 июня с 14:00 до 18:00

Сколько: лица младше 16 лет – бесплатно, студенты от 16 лет и пенсионеры – 60 рублей, взрослые – 120 рублей

Фото: museumpushkin.ru
 

Музей-квартира имени А. С. Пушкина

 

В полдень состоится торжественное открытие Пушкинского дня России. На церемонии выступят директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов и народный артист РФ Сергей Новожилов.

После начнется праздничная программа «И назовет меня всяк сущий в ней язык...». В ней участвуют студенты первого курса Российского государственного института сценических искусств, артисты Малого драматического театра Любовь Константинова, Уршула Малка, Елена Соломонова, Иван Чепура, актриса Большого драматического театра Полина Толстун, актер Молодежного театра Петр Севенард, солист Мариинского театра Дмитрий Лебамба и другие. Ведущая программы – заслуженный работник культуры России Нелля Ахмадуллина.

В 13:30 и в 15:00 отсюда будет начинаться автобусная экскурсия «Пушкин в Петербурге». Попасть на нее можно, купить билеты в кассе музея или на его сайте.

В 15:00 здесь пройдет моноспектакль Олега Пальмова «Я вас любил... Я вас люблю!». Зрителей ждут воспоминания, биографические факты из жизни Пушкина, а также они услышат повесть «Метель» и стихотворения из любовной лирики поэта. Посмотреть постановку можно бесплатно.

На протяжении 6 июня в залах литературно-монографической экспозиции будет проходить акция «Здравствуй, племя младое, незнакомое!», в рамках которой школьники прочитать свои любимые стихи великого поэта во время экскурсий в залах музея.
 
Подробнее о стоимости можно узнать на официальном сайте музея-квартиры.

Где: набережная реки Мойки, 12

Фото: Instagram / @onassonov
 

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

 

Необычный моноспектакль Юрия Томошевского, в которой главную и единственную роль играет Александр Миловидов, основан на пьесе Михаила Хейфеца. Он повествует об истории человека советского времени, который попадает в несколько курьезных случаев, связанных с Александром Пушкиным, которого главный герой ненавидит с самого детства.

По мере взросления персонаж меняет свое отношение к поэту, пытаясь познать себя и свое место в мире.

В 2015 году спектакль был удостоен высшей награды на международном фестивале «Монокль» и до сих пор пользуется популярностью у критиков и зрителей. Постановка станет отличным завершением праздничного дня.

Где: Итальянская улица, 4

Когда: 6 июня в 17:00

Сколько: 1000 рублей

Фото: vk.com/pushkinsave

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    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

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