В Петергофе 2 и 3 июня пройдет этап Чемпионата Европы по гольфу в рамках Long Drivers European Tour

В Петергофе 2 и 3 июня впервые в России состоится двухдневный Чемпионат Европы по «Самому дальнему удару» в гольфе в рамках турнира Long Drivers European Tour. Соревнование пройдет в гольф-клубе Peterhof.

На турнире выступят мастера гольфа Мартин Боргмейер, Джордан Брукс и другие профессионалы. Все желающие смогут увидеть удары на дистанции от 300 метров.

В воскресенье, 3 июля, в рамках чемпионата пройдет зрительский день. С 12:00 до 13:30 организуют мастер-класс по дальнему удару для новичков, с 13:30 до 15:30 гости смогут посмотреть полуфинал и финал в категории «Любители», а с 14:00 до 15:30 – четвертьфинал «Лучшие 16».

С 15:30 до 16:15 можно посетить четвертьфинал «Матч плей – лучшие из трех раундов – "Профессионалы"», а затем полуфинал и финал в этой же категории. В 17:00 состоится церемония награждения чемпиона по самому дальнему удару.

Узнать подробности можно по телефону +7(931)385-04-59.

Где: Петергоф, Гофмейстерская, 1

Когда: гостевая программа – 3 июня

Сколько: билет для зрителей – 500 рублей