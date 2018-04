Куда сходить в Петербурге в мае

Красочный забег ColorsGO

Яркое спортивное событие, которое не первый раз проходит в Северной столице, состоится в Парке имени Бабушкина 2 мая.

Необычный забег назван «красочным» не для красного словца. В нем действительно используются сухие краски, которые разноцветным облаком поднимаются над трехкилометровой дистанцией. Визуально все действо очень напоминает фестиваль красок, во время которого, конечно, никто никуда не бежит, однако феерия цветов такая же.

Всего в забеге смогут поучаствовать 1000 человек, а вот количество зрителей не ограничено.

Официальная страница мероприятия

Где: проспект Обуховской обороны, 149

Когда: 2 мая в 15:00

Сколько: билет для зрителя стоит 200 рублей, а для участника – 500 рублей

Фото: vk.com/colorsgo

Фильм «Летят журавли»

Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести – трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда. Картина Михаила Калатозова до сих пор держит титул единственного отечественного обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Где: Караванная улица, 12

Когда: 5 мая в 19:00

Сколько: 350 рублей

Фото: кадр из фильма

Фестиваль StandUp

В Петербурге с 17 по 27 мая пройдет юбилейный фестиваль StandUp. На протяжении 11 дней в Северной столице соберутся сотни лучших комиков, чтобы подарить порцию отличного настроения и окунуть в атмосферу качественного юмора.



За внимание зрителей будут бороться звезды популярных телепроектов, известные, а также начинающие стендап-комики. Хедлайнерами фестиваля станут резиденты основного состава шоу StandUp на ТНТ – Руслан Белый, Иван Абрамов, Виктор Комаров, Стас Старовойтов, Нурлан Сабуров, а также Илья Соболев, Игорь Меерсон, Антон Борисов, Михаил Шац, Иван Половинкин, Валентин Сидоров и другие.

Официальный сайт мероприятия

Где: список площадок и время выступлений доступны на офицальном сайте

Когда: с 17 по 27 мая

Сколько: от 300 до 3500 рублей

Фото: Instagram / @yakhmedova

Концерт «Аигел»

Совсем недавно в отечественную, скромно-интеллектуальную музыку стремительно ворвалась группа «Аигел» петербургского электронщика Ильи Барамии и поэтессы из Набережных Челнов Айгель Гайсины с альбомом «1190».

Их творчество — странный, необъяснимо притягательный гибрид. Геометрический стресс битов Барамии идеально сходится с ледяными, практически осязаемыми стихами Гайсиной, властно вступающими со слушателем в эмоциональный резонанс.

На концерте группа презентует новый альбом — «Музыка». Публика услышит все тот же, то ожесточенный, то облегчённый резонанс.

Официальная страница мероприятия

Где: Бронницкая улица, 24

Когда: 19 мая в 20:00

Сколько: от 600 рублей

Фото: Instagram / @aigelband

Торжественный запуск фонтанов в Петергофе

На Большом каскаде состоится весенний праздник фонтанов, который по традиции откроет летний сезон в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». В этом году церемонию посвятят 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга: вместе с фонтанами будет дан старт масштабному проекту, посвященному музейной истории Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.

Красочное представление под названием «Дворцовая сага» объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица знаменитого историка искусств Александра Бенуа, раскроется в 8 действиях: «Бал во дворцах», «Революция», «Дворцы — народу», «Парки культуры и отдыха», «Война», «Возрождение», «Центры притяжения», «Праздник во дворцах».

Впервые в истории петергофских торжеств спектакль выйдет за пределы Большого каскада: интернет-мост соединит все четыре императорские резиденции в их юбилейный музейный год. Красочная церемония открытия летнего сезона завершится пиротехническим фейерверком над Большим Петергофским дворцом.

Официальный сайт

Где: Петергоф, Нижний парк

Когда: 19 мая в 13:00

Сколько: вход по билетам Нижнего парка

Фото: Instagram / @peterhof_museum

Фестиваль «Мотостолица-2018»

На Манежной площади Санкт-Петербурга состоится второй международный фестиваль «Мотостолица-2018» в рамках празднования 315-летия города. Он соберёт мотоциклистов из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.



В рамках фестиваля зрители увидят грандиозный парад ретротехники и уникальный аттракцион «Шар смелости». Впервые в этом году пройдут музыкально-танцевальный баттл StreetDance и шоу моторов — RHCcustom-rally «Русская сотка». Сотни мотоциклов, киловатты живого звука и традиционный световой парад — на фестивале в 2018 году.



Не обойдётся и без рок-концерта, на котором выступят группы «АлисА», «Чиж & Co» и Louna.

Официальная страница мероприятия

Где: Манежная площадь



Когда: 25 мая с 15 до 22 часов, 26-27 мая с 12 до 22 часов



Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/motostolica

Выставка скульптур Сальвадора Дали

В Северной столице пройдет выставка скульптур Сальвадора Дали, самого известного художника-сюрреалиста в мире. Помимо живописи, Дали оставил вклад в самых различных областях искусства. Он получил широкое признание как писатель, иллюстратор, ювелирный дизайнер, режиссер и скульптор. Глубокое исследование работы Дали со скульптурой и стало целью данной выставки.



Экспонаты — часть коллекции Дали, собранной президентом института Страттона Беньямино Леви, страстным коллекционером и знатоком творчества Дали. Монументальные скульптуры показывались по всему миру, в том числе на Вандомской площади в Париже, Piazza dell’Accademia во Флоренции, Родео-драйв в Беверли-Хиллз и в Тайм-Уорнер-Центре в Нью-Йорке.

Официальный сайт мероприятия

Где: музей «Эрарта», 29-я линия В.О., 2



Когда: с 25 мая по 23 сентября, ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 22:00

Сколько: 500 рублей

Фото: commons.wikimedia.org

Фкстиваль мороженого

На площади Островского состоится Фестиваль мороженого. Необычные вкусы самого любимого с детства летнего лакомства, яркие цвета и новые способы приготовления десерта откроют для горожан ко Дню города. Площадь Островского заполнится десятками точек с мороженым всевозможных видов 26 мая.



От вафельных рожков до домашнего мороженого, приготовленного по особым рецептам, – в центре города будут собраны оригинальные вариации на тему летнего лакомства, пестрящие всевозможными цветами и удивляющие необычностью вкусов.



Также для горожан подготовят насыщенную культурно-развлекательную программу с участием артистов и коллективов, работающих в разных сценических жанрах.

Официальная страница мероприятия

Где: площадь Островского



Когда: 26 мая с 11 до 21 часа



Сколько: вход свободный

Фото: pixabay.com

«Классика на Дворцовой»

Проект «Классика на Дворцовой» был задуман пять лет назад, чтобы подарить городу праздник, который придется ему по вкусу и будет достоин его всемирной славы. И потому весь вечер на Дворцовой площади в исполнении лучших голосов и музыкантов мира будет звучать великая музыка — свободная и торжествующая, испытанная временем и вечно молодая, обладающая удивительным даром снимать с глаз пелену повседневности и открывать незамутненному взгляду истинную красоту вещей, рукотворную красоту великого Петербурга.



В этом году концерт приурочен 315-летию Северной столицы. В самом центре города в честь праздника выступят Роберто Аланья, Александра Куржак, Венера Гимадиева, Алексей Марков, симфонический оркестр Михайловского театра и другие.

Официальная страница мероприятия

Где: Дворцовая площадь



Когда: 26 мая в 21:00



Сколько: вход свободный

Фото: Руслан Шамуков

Концерт Hollywood Vampires

Супергруппа Hollywood Vampires, в которой играют голливудская звезда Джонни Депп, легендарный рокер Элис Купер и основатель Aerosith Джо Перри, в конце мая впервые выступит в Петербурге. Из дружеской забавы Hollywood Vampires за последние годы превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер идеально чувствует другого. Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса и The Who, но и собственные песни.

Джо Перри рассказал, что он много джемил с другими коллективами, но это все это и рядом не стоит Hollywood Vampires. По словам Джонни Деппа, музыка — самый быстрый путь к эмоциям, поэтому он занимается не только актерской карьерой. Элис Купер отметил, что группа готовит новый альбом с оригинальным материалом, поэтому петербургская публика сможет услышать неожиданные песни и самые свежие произведения музыкантов.

Официальная страница мероприятия

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1

Когда: 30 мая в 19:00

Сколько: от 2800 рублей

Фото: Instagram / @hollywoodvampires