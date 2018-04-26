Петербуржцам на GrowUp Meet Days объяснят, как заниматься благотворительностью

В Петербурге 27 апреля состоится мероприятие GrowUp Meet Days, посвященное благотворительности.

Вечером в пятницу представители известных благотворительных организаций соберутся в коворкинге GrowUP, где расскажут, как можно помочь людям, зверям и всей планете.

Сотрудники Красного креста, центра «Антон тут рядом», «Упсала-цирка» и других организаций объяснят, что оказывать помощь можно не только деньгами, но и другими способами. На конкретных примерах они покажут, какую поддержку оказывают дизайнеры, фотографы, SMM-специалисты, программисты, юристы и блогеры.

На мероприятии выступят специалист по связам с общественностью благотворительной организации «Перспективы» Ольга Букреева, гендиректор сети благотворительных магазинов «Спасибо» Наталья Галечьян, менеджер по маркетингу и коммуникациям центра «Антон тут рядом» Елена Степкина, глава автономной некоммерческой организации «Упсала-цирк» Анна Бадулина и руководитель творческого центра «Пакитан» Александрина Ионова. Они обсудят проекты и направления, которым прямо сейчас требуется помощь профессионалов.

Чтобы попасть на GrowUp Meet Days, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Где: Большой Сампсониевский проспект, 61, корпус 2А

Когда: 27 апреля в 19:00