День космонавтики в Петропавловской крепости отметят 15 апреля

В Петропавловской крепости 15 апреля состоится праздник в честь Дня космонавтики. Жителей и гостей года приглашают на мероприятие, которое пройдет с 12 до 16 часов.

Праздник начнется с торжественного выстрела с Нарышкина бастиона с участием почетных гостей. Затем там покажут экспозицию «Улица времени» и проведут квест.

В атриуме Комендантского двора в 12:15 состоится торжественное открытие мероприятие. Гости смогут посетить интерактивное выставочное пространство «Космический полет Бурана», сходить в специальную детскую зону, принять участие в создании мультфильма «Человек летающий». Специальным гостем станет космонавт Павел Виноградов.

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На вертолетной площадке у Головкина бастиона пройдут показательные старты моделей ракет. Посмотреть на них можно с 12 до 14 часов.

В честь праздника вход в Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко сделают свободным. В комплексе, расположенном в помещениях правого фаса Иоанновского равелина, с 12 до 16 часов будут проходить квесты. Попасть в музей можно с 11 до 18 часов.

В конференц-холле в 12 и 14 часов покажут документальные фильмы, а в 12:30 и 14:30 пройдут мини-лекции о Международной космической станции. С 13 до 14 часов в музее будет выступать летчик-космонавт Андрей Борисенко.