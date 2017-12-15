В прокат выходит отечественный фильм «Близкие»

Накануне, 14 декабря, в рамках проекта «Новое молодое кино» в сети кинотеатров «КАРО» в прокат выходит фильм Ксении Зуевой «Близкие».

«Близкие» - полнометражный режиссерский дебют 27-летней актрисы Ксении Зуевой, известной по «14 шагам» Максима Шавкина, уже стал заметным открытием для российского кино.

Ксения Зуева - актриса, сценарист и режиссер. В 2012 году окончила ВТУ им. Щукина, курс В Николаенко, позднее окончила высшие режиссёрские курсы (мастерская В. Хотиненко, П. Финна, В. Фенченко). Исполнила роли в таких фильмах, как: «14 шагов», «Моими глазами», «Анечка» и др.

«Близкие» - история одной семьи, проживающей на окраине Москвы. Члены семьи погрязли в семейных ссорах, живут в дискомфорте, в давящей атмосфере и обрушивают свои негативные эмоции друг на друга, забыв о любви, забыв, кем они приходятся друг другу, забыв о сострадании и Боге. Одна большая трагедия заставит их очнуться, измениться и испытать катарсис, но будет уже поздно.

Полнометражный дебют актрисы и режиссера Ксении Зуевой получился очень эмоциональным. Ксения писала сценарий «Близких» в течение трех лет, наблюдая за разными семьями и отношениями внутри них. В попытке создать некую документальную реальность, сцены в клубе снимались на настоящей вечеринке, а школьные события - в родной школе режиссера. В результате «Близкие» попали в общемировой тренд: интимные, камерные истории, которые становятся глобальными за счет темы и киноязыка.

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Сеть «КАРО» запустила программу «Новое молодое кино» в октябре этого года в рамках развития проекта «КАРО.Арт». В основе концепции — прокат фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами, с федеральной маркетинговой поддержкой, которую может обеспечить крупная сеть.

Программа стартовала прокатом криминальной драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, а также фильма-комикса «Тетраграмматон» Клима Козинского.

Подробная информация и билеты доступны здесь.