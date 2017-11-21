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В прокат выходит экранизация повести Фазиля Искандера «Софичка»

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Кадр из фильма Софичка

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Его можно увидеть в кинотеатрах КАРО.

С 23 ноября драма «Софичка» Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова, выйдет в прокат в кинотеатрах сети «КАРО» в рамках программы «Новое молодое кино».

«Софичка» - лирическая экранизация одноименного произведения Фазиля Искандера. По сюжету, после двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Перед глазами проходит вся ее жизнь. Глобальные исторические события – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в полную картину жизни героев.

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Кира Коваленко — молодой режиссер, одна из лучших выпускниц нальчинской мастерской Александра Сокурова.

Премьера фильма «Софичка» состоялась на фестивале «Темные ночи» в Таллине. Среди наград фильма: спецприз «За сохранение культурных традиций» на «Духе огня» в Ханты-Мансийске, приз за лучшую режиссуру на «Горький fest», призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Лана Басария) на фестивале в Дублине.

Сеть «КАРО» запустила программу «Новое молодое кино» в октябре этого года в рамках развития проекта «КАРО.Арт». В основе концепции — прокат фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами, с федеральной маркетинговой поддержкой, которую может обеспечить крупная сеть.

Программа стартовала прокатом криминальной драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, а также фильма-комикса «Тетраграмматон» Клима Козинского. До конца года в сети кинотеатров «КАРО» в прокат выйдут фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» (в прокате с 7 декабря), и заметный кинотавровский дебют этого года — драма «Близкие» Ксении Зуевой (в прокате с 14 декабря).

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