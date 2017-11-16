Пять самых ожидаемых фильмов фестиваля «Бок о бок»

В Петербурге стартовал десятый юбилейный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок». До 25 ноября покажут 14 полнометражных и 24 короткометражных фильма.

В конкурсной программе этого года примут участие 38 фильмов: 14 полнометражных и 24 короткометражных фильма, которые оценит два жюри. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о некоторых из них.

«Том оф Финланд»

Это рассказ о жизни финского художника Тоуко Валио Лааксонена и его пути к международному признанию. После окончания Второй мировой войны Тоуко возвращается на родину и обнаруживает, что Финляндия – безрадостная, косная страна, где гомосексуальность вне закона, а тайные сексуальные связи в порядке вещей. Для собственного удовольствия и для развлечения друзей он рисует мускулистых, раскрепощённых и гордых геев. Это творчество идёт вразрез с его повседневной работой по созданию корпоративного контента в бездушном рекламном агентстве.

Вскоре Тоуко привозит свои рисунки в Берлин и Лос-Анжелес, где его искусство находит более широкую аудиторию и помогает раздуть пламя гей-движения. Теперь можно увидеть на экране жизнеописание Тома оф Финланд, всемирно известной личности, оказавшей большое влияние на гей-культуру 20-го века.

Где: Пространство «Пальма» - переулок Пирогова, 18

Когда: 18 ноября в 15:15

Стоимость: 200-250 рублей 18+

Д/ф «Кости раздора»

Первый полнометражный документальный фильм, исследующий тему исторической памяти в Испании. В центре внимания – репрессии против лесбиянок и геев во время режима Франко. Вдоль дорог Испании, спрятанные за соснами, в неотмеченных могилах лежат останки более 120 тысяч жертв франкистского режима.

Сегодня, несмотря на сопротивление испанского правительства, отчаявшиеся и готовые на всксемьи возглавили общественное движение по извлечению и опознанию костей родных и близких. Невидимые для глаз, но остро присутствующие в сознании, эти массовые захоронения исчезнувших испанцев являются точной метафорой загадки исторической памяти.

После окончнаия фильма состоится встреча с режиссером ленты – Андреа Вайс.

Где: Пространство «Пальма» - переулок Пирогова, 18

Когда: 18 ноября в 20:40

Стоимость: 200-250 рублей 18+

Между морем и сушей

Тель-Авив – город, где смешаны иудейская, мусульманская и христианская культуры, где современное противостоит старым традициям. И где снимают квартиру юристка Лайла и диджейка Сальма. Обе одеваются, разговаривают и пьют, как им понравится. Однако Нур, их новая соседка, живёт по строгим правилам традиционного ислама – знакомство с Лайлой и Сальмой ошарашивает её возможностью свободы, а девушки начинают чувствовать ограничения в своей жизни. Вскоре всем троим предстоит трудный выбор относительно свободы, любви, семьи... Что делать, если общество отказывает тебе в праве быть собой?

Первый полнометражный игровой фильм писательницы и режиссёрки Майсалун Хамуд «Между сушей и морем» показывает радости и трудности жизни в современном Израиле в широком спектре: это и драма, и комедия, и личное, и политическое...

Где: Отель «Азимут» - Лермонтовский проспект, 43/1

Когда: 20 ноября в 19:30

Стоимость: 200-250 рублей 18+

Роковой красавец

В этой очаровательной комедийной драме талантливого писателя и режиссёра Джона Батлера показано, как между двумя подростками в ирландской школе-интернате складываются непростые, но искренние отношения. К изгою Неду, над которым все издеваются, подселили новичка Конора, талантливого спортсмена. Конор поступил в эту изолированную школу-интернат как игрок команды регби.

Старшеклассники, члены команды, управляют порядком в школе; их привилегированное положение и поведение делают жизнь Неда невыносимой. Вынужденные жить в одной комнате, подростки сразу же невзлюбили друг друга. Нед и Конор, похоже, остались бы врагами на всю жизнь, если бы не учитель английского языка и литературы мистер Шерри, который старается объяснить им, насколько важно найти собственный голос. Но не всем это нравится. Особенно недоволен тренер по регби Паскаль: ведь он преследует собственные цели. У Паскаля зарождаются серьезные подозрения относительно Шерри.

Где: Пространство «Пальма» - переулок Пирогова, 18

Когда: 23 ноября в 20:00

Стоимость: 200-250 рублей 18+

Абрикосовые рощи

На что можно пойти во имя любви, но с учётом культурных и семейных обязательств? Ирано-армянский транс-мужчина Арам, с детства живущий в США, возвращается в Армению, чтобы познакомиться с консервативной семьёй своей подруги и сделать ей предложение. Поездка занимает целый день, и его брат помогает ему подготовиться к встрече, одновременно свыкаясь с транс-переходом Арама.

Снятый Пурией Хейдари Урехом по собственному сценарию, фильм прекрасно показывает сладкую горечь восстановления связи с культурой, которая может и не принять тебя таким, каким ты стал.

Где: Кинолофт «Москва» - площадь Александра Невского, 2 (6 этаж)

Когда: 24 ноября в 21:25

Стоимость: 200-250 рублей 18+

Полное расписание фильмов доступно здесь.