На Новой сцене Александринского театра покажут «Ужин» с Ричардом Гиром

В следующую субботу, 11 ноября, на Новой сцене Александрински театра покажут долгожданную картину "Ужин" с Ричардом Гиром в главной роли

Один вечер в фешенебельном ресторане. Две состоятельные семьи: конгрессмен и его брат-писатель с женами. Неожиданное решение шокирующей проблемы. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить своего сына, совершившего преступление? Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба детей - в разменную монету.

Кадр из фильма

Фильм - номинант на премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале в 2017 году.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

В зале всего 80 мест, билеты необходимо приобретать заранее на сайте театра.

Где: набережная реки Фонтанки, 49-А

Когда: 11 ноября в 19:30

Телефон: 645-10-40