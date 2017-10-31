В Петербурге состоится битва роботов

В воскресенье, 5 ноября, на арене СК «Юбилейный» 100-киллограмовые роботы- тяжеловесы будут сражаться друг с другом до последних шестеренок. Гостей ждет два грандиозных шоу в один день.

«БРОНЕБОТ» создан для поддержки российских энтузиастов роботостроения, которым до недавних пор было негде показать свои инженерные изобретения. Благодаря проекту робостроители могут экспериментировать, творить, испытывать, тренироваться чтобы участвовать в международных чемпионатах по боям роботов наравне с иностранными коллегами, обмениваться опытом и развиваться.

Бои роботов «БРОНЕБОТ» созданы по мотивам первых культовых мировых шоу 90-х ROBOT WARS, которые уже 13 лет являются самыми успешными шоу боевых роботов в мире.

Первые в России робобои «БРОНЕБОТ» прошли в Москве полтора года назад в павильоне «Космос» на ВДНХ и в СК «Олимпийский». В шоу участвовали знаменитые инженеры-легенды: создатель Robot Wars – Джон Финдлей, создатель знаменитого шоу TOP Gear Питер Редмонд и именитые робототехники со всего мира, а БРОНЕБОТ собрал огромное количество зрителей всех возрастов.

В Петербурге состоятся бои в двух весовых категориях: тяжелый вес — 100-килограммовые роботы и средний вес — 50-килограммовые роботы.

Финальная битва — это демонстрация умений робота-победителя на примере сражения с крупной бытовой техникой или металлической конструкцией (например, старый холодильник-гигант в 200 килограмм).

Судьи оценивают робота по четырем критериям:

Агрессия — количество нападений

Повреждения — число ударов и нанесенный ущерб

Стратегия — защита и использование слабых мест противника

Управление — насколько хорошо управляется оператором

Участниками боев станут команды «Большой брат», «Вебер», «Соларбот», «СоларботГерлз» и «Энерджи» — победители БРОНЕБОТА-2016 и «Битвы роботов» в Перми, а также участники всемирно-известного шоу Robot Wars в Великобритании, боев в Китае и Казахстане.

Своим успешным выступлениям команды во многом обязаны поддержке фанатов и технических партнеров, среди которых компании «Сварог», Kemppi, «Вебер Комеханикс», Linde Gas Rus, АВРОРА Машзавод и другие.

Объединенная команда Вебер и Большой Брат — победитель «Бронебота»-2016 — приняли участие в съемках Robot Wars в Англии: трансляция BBC запланирована на эту осень.

В этот раз роботов ждет новая большая арена с ловушками: «яма забвения», куда попадают роботы-аутсайдеры, а также «Молот судьбы», который выбьет всю дурь из электронных мозгов и «Байконур» — пневматическая площадка для запуска первых боевых роботов на орбиту.

Где: СК «Юбилейный» - проспект Добролюбова, 1

Когда: 5 ноября в 13:00

Стоимость: от 800 рублей (купить билеты и узнать более подробную информацию можно здесь)