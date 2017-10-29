В прокат вышел фильм Ани Крайс «Нашла коса на камень»

Фильм-победитель кинофестиваля дебютов «Движение» «Нашла коса на камень» выщел в прокат в кинотеатрах сети «КАРО» в рамках программы «Новое молодое кино».

Показы проходят в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Сургуте и Самаре с четверга, 26 октября.

Фильм, рассказывающий о трагедиях жителей российской глубинки, стал дебютной работой молодого режиссера Ани Крайс.

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События фильма разворачиваются в городе Иваново в 2000-м году. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. Антон, старший брат Андрея, исполняет его последнее желание: на рассвете он едет по городу на мотоцикле. Между тем влюбленная в Антона Вика становится жертвой насилия, а ее верующая мать совершает бессмысленное убийство. Виновных нет.

Аня Крайс — режиссер независимого кино, выпускница Академии медиаискусств Кельна. Подрабатывая официанткой в Берлине, Аня продолжает снимать независимое кино.

Сеть «КАРО» запустила программу «Новое молодое кино» в октябре этого года в рамках развития проекта «КАРО.Арт». В основе концепции — прокат фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами, с федеральной маркетинговой поддержкой, которую может обеспечить крупная сеть.

Программа стартовала прокатом криминальной драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. До конца года в сети кинотеатров «КАРО» в прокат выйдут философский комикс «Тетраграмматон» Клима Козинского, молодого режиссера из Электротеатра «Станиславский» (в прокате с 9 ноября), лента ученицы Сокурова Киры Коваленко «Софичка» (в прокате с 23 ноября), фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» (в прокате с 7 декабря), и заметный кинотавровский дебют этого года — драма «Близкие» Ксении Зуевой (в прокате с 14 декабря).

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