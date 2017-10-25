В Петербурге покажут спектакль «Сталкеры»

На следующей неделе, 2 и 3 ноября, в катакомбах Петрикирхе покажут нашумевший петербургский спектакль «Сталкеры» по мотивам одноименного фильма Андрея Тарковского.



Спектакль состоится в необычном месте - катакомбах лютеранской церкви «Петрикирхе» с уникальной историей - например, в советское время здесь находился бассейн. Выходя из привычного театрального пространства, герои вместе со зрителем перемещаются в пространства зоны, съемочной площадки, разрушенной церкви и, наконец, встречи с самим собой.



Сталкер, Писатель и Профессор находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера с помощью трех драматургов сыграют три версии несуществующей сцены «Сталкера».



Спектакль - номинант одной из главных театральных премий города – «Прорыв».



Обратите внимание: в связи с особенностью пространства на каждый спектакль доступно всего 60 билетов.

Где: Невский проспект, 22, к.2

Когда: 2 и 3 ноября в 20:00

Приобрести билеты можно на сайте.