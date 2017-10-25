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Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

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© Фото: UaUa.info

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Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

Фильм «Далеко на Север»

 

В ограниченный прокат выходит французский мультфильм «Далеко на Север». Увидеть фильм можно будет с 26 октября.

Конец XIX века, Санкт-Петербург. Юная аристократка Саша мечтает о Крайнем Севере и скучает по своему дедушке - прославленному исследователю Арктики, который отправился покорять Северный полюс и не вернулся из экспедиции. Чтобы разыскать дедушку, героиня фильма сбегает из дома и в одиночку следует на далекий север.

«Далеко на Север» - это красивый приключенческий мультфильм, уже собравший множество призов на фестивалях по всему миру. В том числе приз зрительских симпатий на самом престижном анимационном смотре во французском Анси. 

Увидеть расписание и купить билеты можно здесь

Стоимость: от 162 рублей

Выставка «искусство LEGO»

 

Выставка состоит из почти ста масштабных произведений искусства и разделена на несколько тематических залов, среди которых «Студия художника», «Мастера прошлого», «Портретная галерея», «Динозавриум» и др. Автор выставки - Натан Савайя (Nathan Sawaya), известный американский художник, чьи выставки проходят в лучших музеях и галереях мира, в том числе the Time Warner Centre в Нью-Йорке, the Art and Culture Centre в Голливуде, the Spot Gallery в Париже. Именно он первым перевернул представление о ЛЕГО исключительно как об игрушке, используя кубики при создании своих произведений.

Ну и конечно, на выставке организована большая игровая зона, где доступны самые разные развлечения - от компьютерных игр до возможности попробовать свои силы в создании собственных арт-объектов.

Фото: a-a-ah.ru
 

Где: ТРЦ «Галерея» - Лиговский проспект, 30 А

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Стоимость: от 450 рублей (билеты можно приобрести здесь)

Шоу Юрия Куклачёва

 

В субботу 28 октября выдающийся дрессировщик представит зрителям программу «Коты-мореходы».

В этот раз юных исследователей ждет морской поход на корабле с Котами-мореходами. Вместе им предстоит пройти через множество опасных, но невероятно интересных и познавательных приключений. А в конце, в нагрузку к новым знаниям и впечатлениям, гости получат памятный подарок — диск с видеофильмом Юрия Куклачёва.

Фото: visitsmolensk.ru
 

Где: ДК им. Ленсовета  - Каменноостровский проспект, 42. 

Когда: 28 октября в 12:00 и 16:00

Стоимость: 500 - 2 500 рублей (билеты можно приобрести здесь

3D-мюзикл «Волшебник Изумрудного города»

 

Мюзикл повествует о событиях в Изумрудном городе, городе великого волшебника Гудвина. Злая волшебница Генгема перенесла ураганом девочку Элли из дома в неизвестные земли. Чтобы попасть домой, она должна добраться до Изумрудного города, но в нем начинают происходить странные события… По пути она обретает друзей – Страшилу, Железного дровосека, Льва и других.

Зрителей ждут замечательная музыка, оригинальные номера с животными, иллюзион, головокружительные трюки захватывают и уносят зрителей в мир фантазии. А после шоу – детская дискотека.

Фото: vk.com/event105166219
 

Где: ДК Дзержинского – Харьковская улица, 9

Когда: 29 октября в 15:00

Стоимость: 750 рублей (билеты приобрести можно здесь)

Балет «Щелкунчик»

 

Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия Петра Чайковского. Постановщикам разных времен с 1891 года, с момента рождения музыки к «Щелкунчику», предстояла труднейшая задача – сочинить спектакль-сказку и одновременно философскую поэму, интересную как для взрослых, так и для детей. Тем более что этот балет – один из самых любимых во всем мире. 

Известный спектакль пройдет в сопровождении Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

Фото: kudago.com
 

Где:  ДК им. Ленсовета  - Каменноостровский проспект, 42. 

Когда: 1 ноября в 19:30

Стоимость: от 500 до 2500 рублей (купить билеты можно здесь)

Фестиваль TECH Weekend 

 

Три дня подряд фестиваль TECH Weekend вновь ждет всех любителей технологий, науки и изобретений. Эти дни будут окружены разнообразными гаджетами, ретрокомпьютерами и даже электроавтомобилями. Можно будет познакомиться и пообщаться с роботом Алантином, распознать свои эмоции с помощью сканирования и пройти квест в виртуальной реальности.

Гости фестиваля смогут узнать, как добывать криптовалюту, увидеть новинки смартфонов от Google,цифровые инсталляции и нейростимуляторы, поуправлять спортивным болидом в шлеме VR, поучавствовать в различных мастер-классах и химических опытах и многое другое.

Фото: vk.com/techweekend
 

Где: Музей связи А.С.Попова  - Почтамтский переулок, 4

Когда: 4,5 и 6 ноября с 11:00 до 20:00.

Стоимость: 250 – 300 рублей, дети до пяти лет в сопровождении взрослых бесплатно

Подробности в группе «ВКонтакте»

«БРОНЕБОТ»: Бои Роботов

 

Корпорация Роботов представляет этой осенью один из самых своих любимых международных проектов – «БРОНЕБОТ». Среди участников захватывающих шоу-боев - опытные инженеры и робототехники из России и зарубежных стран, успевшие создать уже несколько роботов, а также талантливые любители-робототехники, сумевшие воплотить в жизнь самые невероятные изобретения.

Бои роботов «БРОНЕБОТ» созданы по мотивам первых культовых мировых шоу 90-х ROBOT WARS, уже 13 лет являющихся самыми успешными шоу боевых роботов в мире, «Формулой 1» среди роботов.

Фото: Sputnik
 

Где: СК «Юбилейный» - проспект Добролюбова, 1

Когда: 5 ноября в 13:00

Стоимость: от 500 до 4 500 рублей (купить билеты можно здесь

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