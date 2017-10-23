Фильм «Осколки» покажут в Александринском театре

В следующую среду, 1 ноября, на Новой сцене Александринского театра покажут премьеру дебютного фильма актрисы Алисы Хазановой «Осколки».

В главных ролях: Ной Хантли, Крис Битем, Алиса Хазанова. Композитор - Игорь Вдовин.



Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться в другом месте, сделать другой выбор, пойти по незнакомому пути…



Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что, если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из них погрузится в него как в настоящий?



В зале всего 80 мест и билеты необходимо приобретать заранее.



Где: набережная реки Фонтанки, 49-А

Когда: 1 ноября в 19:30

Купить билеты можно здесь.