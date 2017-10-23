На Новой сцене Александринского театра покажут «Аритмию»

В следующий вторник, 31 октября, на Новой сцене Александринского театра покажут самый ожидаемый российский фильм года - "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова. В главных ролях снялись Ирина Горбачева и Александр Яценко.

Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всt. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь…

Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печtтся только о статистике и правилах. А Олег всt спешит с вызова на вызов, несtтся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Фильм завоевал гран-при и приз зрительских симпатий, приз за лучшую мужскую роль фестиваля «Кинотавр», а аткже получил приз лучшему актеру на международном кинофестивале в Карловых Варах.

В зале всего 80 мест, билеты стоит покупать заранее.

Где: набережная реки Фонтанки, 49-А

Когда: 31 октября в 19:30

Купить билет можно на сайте театра.