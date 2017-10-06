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В "Эрарте" покажут спектакль, где музыканты становятся актерами

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© Фото: Look.com.ua

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Будут звучать саксофон и фортепиано.

В музе современного искусства "Эрарта" 26 октября пройдет Фестиваль Актуальной Классики Re:Formers. На нем Виолончелистка, режиссер и хореограф Дагмар Слагмолен впервые представит в России музыкально-театральный спектакль, созданный совместно с проектом Via Berlin и Berlage Saxophone Quartet.

Первое отделение программы получило название "Без стука". Его представят блестящие музыканты Мария Немцова (фортепиано) и Виталий Ватуля (саксофон), создатели гуманитарного проекта "Музыка за мир" и вдохновители фестиваля Re:Formers.

В первом отделении прозвучат три знаковых произведения для саксофона и фортепьяно.

Нина Шенк «Импульсы» (Impetus) в 4х частях, 2006: используя различные современные техники игры на саксофоне и подготовленное фортепиано, Нина сочетает абстрактность со строгой формой, симметричные фигурации с шокирующей смелостью.

Арво Пярт «Зеркало в зеркалах» (Spiegel im Spiegel), 1978: изящная музыкальная загадка, сочиненная в коронном «пяртовском» стиле белого минимализма. Композитор использует для описания стиля термин tintinabuli («колокола»). Tintinabuli — это точное математическое соединение мелодии и аккомпанемента в единое целое по загадочной формуле 1+1=1.

Вильям Олбрайт «Соната для саксофона и фортепиано в 4 частях», 1984: для дуэта саксофона и фортепиано эта соната – одна из наиболее важных. Полифония и минимализм, сочетание сложнейших приемов и техник игры на инструментах, смелые стилевые решения здесь находятся внутри строгих рамок музыкальной формы.

Второе отделение программы — нашумевшее в Европе концертно-театральное представление “Разрывая тишину” (Breaking the Silence), созданное проектом Via Berlin совместно с квартетом саксофонистов Berlage (Berlage Saxophone Quartet, Нидерланды). Дагмар Слагмолен участвует здесь и как режиссер, и как исполнитель, беря на себя одну из центральных ролей. Эта постановка исследует сложные взаимоотношения между свободой и защищенностью, риском и безопасностью, искусством и государством, рассказывая историю о любви во времена диктатуры.

В спектакле звучат произведения Шостаковича (Струнный квартет №8) и Лигети (Musica Ricercata), написанные в тоталитарную эпоху. Музыка, которая будет исполнена в специально сделанном переложении для квартета саксофонов, является неотъемлемой частью этого представления. Кроме того, в программе будут сыграны оригинальные композиции приглашенного альт-саксофониста Петера Вига, отец которого прожил в коммунистической Венгрии тридцать лет. Виг написал несколько произведений, в которых музыка переплетена с текстом, специально для записи на магнитофон. Эти композиции будут служить интерлюдиями между произведениями классиков.

Где: музей "Эрарта" - 29-я линия В.О., 2

Когда: 26 октября в 20:00

Стоимость: от 600 рублей (купить билет можно здесь)

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