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В Петербурге покажут ледовый мюзикл по мотивам романа «Дракула»

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© Фото: организаторы шоу
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    В постановке примут участие Иван Охлобыстин и Александр Красовицкий - лидер группы Animal ДжаZ.

    Масштабное шоу состоится 29 октября в Ледовом дворце — «Дракула. История вечной любви» по мотивам одноименного романа Брэма Стокера. В постановках примут участие солисты мировых ледовых шоу и российские артисты Иван Охлобыстин и Александр Красовицкий, лидер группы Animal ДжаZ.

    В центре внимания — история возлюбленных Мины и Джонатана, юной Люси, первой павшей от укуса вампира – героя многих легенд и фильмов – Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с темными силами и, конечно же, зловещего графа Дракулы. Классический сюжет обрамляется элементами шоу — головокружительные сальто в исполнении ледовых акробатов, захватывающие полеты над ареной в исполнении воздушных гимнастов, впечатляющие игры с огнём от огненных жонглеров — трогательная история любви воплощается силами искусных артистов ледовой арены.

    Однако внимание публики приковывают не только визуальные номера и эффекты, — героев шоу озвучили известные артисты театра и кино. Так, партию Ван Хельсинга исполнит популярный российский актер и писатель Иван Охлобыстин. Кроме того, Александр Красовицкий, широко известный музыкант по таким проектам, как Animal ДжаZ и Zero People, исполнит партию Ренфилда, верного слуги Дракулы. За основную музыкальную составляющую шоу отвечает известный петербургский композитор Алексей Галинский — автор саундтреков для множества спектаклей на льду, произведения «Олимпия» для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи 2014, а также саундтрека к фильму «Бой с тенью 3».

    Новое ледовое шоу «Дракула. История любви» соберет тысячи зрителей, привлекая внимание своими масштабами: технологии 3D-mapping, аудио-визуальные инсталляции, профессиональные фигуристы, именитые актеры и «ужасающе-привлекательный» сюжет. До Петербурга 21 октября шоу покажут в Москве в Лужниках.

    Где: Ледовый дворецпроспект Пятилеток, 1

    Когда: 29 октября в 18:00

    Стоимость: 500 – 3000 рублей (можно приобрести здесь

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