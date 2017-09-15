В Петербурге на крыше отеля Введенский сыграют Вивальди

В понедельник, 18 сентября, на крыше отеля Введенский сыграют музыку Антонио Вивальди в исполнении ансамбля "Пушкин-квартет".



"Почему Вивальди так понятен всем? Потому что его музыка разговаривает. Она живая, образная. Его "Зима" заморозит до мурашек. Шторм звучит так, будто небеса сейчас разверзнутся и хлынут нескончаемым потоком. На концерте вы погрузитесь в атмосферу этой живой музыки. Но не одни "Времена Года" написал Вивальди! Есть менее популярные, но не менее достойные произведения", - сообщают организаторы концерта.

В этом концерте также будут исполнены две симфонии Вивальди и Концерт для скрипки Ля минор. А в конце программы зрители услышат произведение под названием "Venezia". Автор этой пьесы – современный композитор Питер Мартин. Пьеса написана в манере, подражающей стилю Вивальди.



Количество мест на крыше строго ограничено – в зале всего 100 мест. Приобретайте билеты заблаговременно на сайте.



Где: Большой проспект П.С., 37 – отель Введенский

Когда: 18 сентября в 19:00

Телефон для справок: 645-10-40