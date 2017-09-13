На петербургской крыше покажут фильмы Вуди Алена

Во вторник и среду, 19 и 20 сентября,, на крыше MOD ROOF покажут последние в этом сезоне кинопоказы на крыше. На экране - Вуди Ален.

Во вторник, 19 сентября, покажут сатирическую кинокомедию Вуди Аллена "Любовь и смерть". Сюжет фильма пародирует русские эпические романы и их многочисленные экранизации. Главные роли исполнили сам Аллен и Дайан Китон.

В среду, 20 сентября, покажут еще один кинофильм Аллена "Всё, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить". Фильм состоит из нескольких эпизодов. Каждый эпизод — это ответ на один из вопросов на тему сексуальной жизни. Эта лента пародирует не только книгу сексопатолога Дэвида Рубина, но и многие произведения кинематографа, а также надоедливую телерекламу и, возможно, имидж эротического журнала «Плейбой».

На крыше MOD ROOF есть навес от дождя, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках. В баре можно взять теплый плед или выпить глинтвейна.

На крыше всего 80 мест - приобретайте билеты заранее на сайте проекта.



Когда: 19 и 20 сентября

Где: набережная канала Грибоедова, 7 (во дворе)

Контактный телефон: 645-10-40