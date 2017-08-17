На крышах Петербурга покажут киноклассику 30-х и 40-х годов

С 22 по 24 августа на крышах MOD ROOF покажут киноклассику 30-х и 40-х годов.



Во вторник, 22 августа, можно будет увидеть романтическую комедию "Филадельфийская история", снятую американским режиссёром Джорджем Кьюкором в 1940 году. "Филадельфийская история" номинировалась сразу на шесть номинаций премии "Оскар", в двух их которых выиграла.



В среду, 23 августа, состоится кинопоказ комедии 1934 года "Это случилось однажды ночью" с Клодетт Колбер и Кларком Гейблом в главных ролях. В 1935 году картина была удостоена пяти "Оскаров", в том числе была признана лучшим фильмом года. Фильм стал первым в истории, завоевавшим "Оскары" в пяти самых престижных номинациях, что позже удалось только двум фильмам: "Пролетая над гнездом кукушки" и "Молчание ягнят".



В четверг, 24 августа, покажут эксцентрическую кинокомедию режиссера Говарда Хоукса "Воспитание крошки" с Кэри Грантом и Кэтрин Хепбёрн в главных ролях.



На крыше MOD ROOF есть навес от дождя, теплые пледы, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках.

Количество мест ограничено - всего 80. Билеты можно купить заранее на сайте.

Больше информации о времени и месте кинопоказов в группе "ВКонтакте".

Телефон: 645-10-40