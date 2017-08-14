В Ботаническом саду пройдет фестиваль «Краски лета»

Ботанический сад приглашает полюбоваться сортами лилий, гладиолусов и георгин на фестивале «Краски лета».

Первая часть выставки пройдет с 17 по 22 августа. Она будет посвящена лилиям. Коллекционеры Петербурга и Ленинградской области обещают выставить более 100 разных сортов. В этом году в выставке будут участвовать и самые ранние азиатские сорта, которые в прежние годы не выставлялись, т.к. отцветали до начала выставки.

Большое внимание садоводы уделяют сортам, которые подходят для людей, чувствительных к сильным запахам. Лилии без запаха - находка для тех, кто не может выращивать душистые сорта.

Вторая часть выставки пройдет с 24 по 27 августа. Она познакомит жителей города с сортами гладиолусов и георгин, а также поздними сортами лилий. Кураторы выставки ответят на вопросы по агротехнике, помогут подобрать сорта для новичков и для опытных садоводов, познакомят с новинками селекции и с классическими сортами

Когда: 17 августа – с 12:00 до 19:00. С 18 по 22 и с 24 по 17 – с 11:00 до 19:00

Где: Ботанический сад - вход с набережной реки Карповки

Стоимость: для взрослых посетителей - 200 рублей, для детей старше 4-х лет и школьников 100 рублей Дети до 4-х лет бесплатно. Вторник и четверг – льготные билеты для пенсионеров 100 рублей.