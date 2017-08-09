В Петербурге на крыше ROOF Cinema покажут фильм с Одри Хепберн

Во вторник, 15 августа, на крыше MOD Roof желающие смогут увидеть обворожительную Одри Хепберн в картине "Забавная мордашка". Кинотеатр на крыше ROOF Cinema продолжает серию показов легендарного ретро-кино на крыше MOD Roof в самом сердце Петербурга.

Зрители увидят историю о том, как трогательная продавщица из книжного магазинчика Джоанна стала «лицом» гламурного журнала мод. И помог ей в этом фотограф того же журнала Дик. Джоанна согласилась на эту авантюру только из-за профессора Фластера, проповедующего сомнительные ценности, но, тем не менее, собравшего поклонников из многих стран.

В главной роли – неподражаемая Одри Хепберн.

На крыше MOD ROOF есть навес от дождя, теплые пледы, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках.

Количество мест ограничено - всего 80. Приобрести билеты заранее можно на сайте: http://roofcinema.com/events/zabavnaya-mordashka/

Телефон для связи 645-10-40

Где: Набережная канала Грибоедова, 7

Когда: 15 августа в 22:30

Стоимость: 350 рублей

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