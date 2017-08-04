В Петербурге отметят День памяти Александра Блока

В понедельник, 7 августа, Музей-квартира А. А. Блока традиционно отмечает День памяти Александра Блока.

В этот день в музее пройдет серия мероприятий, приуроченная ко Дню памяти поэта, в числе которых специальная автобусно-пешеходная экскурсия «Город мой неуловимый», открытие выставки акварелей петербургских художников, выступление артистов Романтического театра Юрия Томошевского и многое другое.

Александр Блок умер в этот день 96 лет назад – в 1921 году.

Программа мероприятий:

10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Город мой неуловимый…»

Экскурсия пройдет по улицам, набережным, мостам блоковского «непостижимого» Петербурга. С посещением храма Воскресения Христова, в котором отпевали Блока, первого захоронения поэта на Смоленском кладбище и Литераторских мостков, где он покоится ныне.

Стоимость билетов: 500 руб.

14:00 Пленэр во дворе дома Блока

Известные петербургские художники товарищества «Акварельный класс» приглашают всех желающих побывать на пленэре и изобразить двор дома поэта. Лучшие из созданных работ попадут на выставку.

Вход свободный.

16:00 Открытие выставки «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен»

Выставка акварельных работ художников товарищества «Акварельный класс» В. Колбасова, П. Семёнова, Е. Дубицкого, О. Ивлевой, А. Засидкевича, В. Филиппова. На вернисаже будут представлены работы, созданные в мемориальной квартире поэта и Петербургской Коломне.

Творчество Александра Блока неразрывно связано с Петербургом, с районом Коломна, в котором поэт прожил 9 лет. Коломне удалось сохранить колорит и очарование Петербурга начала прошлого века. Те же дома вдоль Пряжки, тот же вид из окна кабинета поэта, тот же письменный стол и кресло…

Художники товарищества «Акварельный Класс» решили при помощи карандаша и акварели стереть невидимую временную грань и переместить зрителя на столетие назад. Они нарисовали знакомые места так, как будто поэт только что был здесь. Художники постарались сделать так, чтобы у зрителя возникло чувство преемственности и сопричастности тому далёкому времени.

Вход на открытие выставки свободный.

17:00 Выступление артистов Романтического театра Юрия Томошевского

В программе: цикл стихотворений «Кармен» и поэма «Двенадцать».

18:30 Вечер романсов на стихи А. А. Блока «Как сон уходит летний день»

В вечере принимают участие: Вера Тинякова – вокал и фортепиано,

Вера Лукашевич – виолончель.

Композитор – В. П. Тинякова.

Когда: 7 августа

Где: Музей-квартира А. А. Блока - улица Декабристов, 57

Стоимость: 200 рублей, льготный билет – 150 рублей