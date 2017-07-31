На крыше отеля Введенский сыграют вальс

В следующую среду, 9 августа, на крыше отеля Введенский "Пушкин-квартет" сыграет лучше мировые вальсы. На панорамной крыше Nevesomost, расположенной на 10-м этаже петербургского отеля Введенский пройдет красивый и нежный концерт "В ритме вальса".

«Как известно, вальс - это бальный танец и, прежде всего, ассоциируется с Венскими балами! Но на концерте "Пушкин-квартета" вы услышите далеко не одного Штрауса. Вальс как жанр зажил своей собственной жизью: П.И.Чайковский написал свои лучшие балетные номера в форме вальса. Вальс закружит нас и на улицах Парижа. Вы услышите и медленный вальс, и джазовый вальс, и грустный вальс», - сообщают организаторы концерта.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар&ресторан.

Количество мест строго ограничено - купить билеты можно на сайте проекта.

Когда: 9 августа в 20:00

Где: Большой проспект П.С, 37 – отель Введенский

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