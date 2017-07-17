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Петербуржцы увидят лучшие фильмы кинофестиваля «ДОКер»

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Кадр из фильма "Чао, дорогой, я иду в бой"
© Фото: организаторы фестиваля
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    Специальные показы пройдут с 26 по 30 июля в «КАРО 7 Лиговъ».

    У жителей Петербурга появится возможность увидеть фильмы 3-го фестиваля «ДОКер». Специальные показы пройдут с 26 по 30 июля в «КАРО 7 Лиговъ»

    Фестиваль «ДОКер» акцентирует внимание на независимой авторской мировой кинодокументалистике во всех её проявлениях — от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, от кинохроники до мокьюментари, от артхауса до научно-популярного кино, от классики до экспериментальных и нестандартных форм. Один из главных принципов «ДОКера» — кино важнее документа. 3-й фестиваль «ДОКер» прошел в киноцентре «Октябрь» весной этого года

    «Мы собрали самые захватывающие и яркие фильмы из программы «ДОКера» этого года для того, чтобы их увидели зрители Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда. Эти специальные показы станут редчайшей возможностью познакомиться с современным высококлассным документальным кино со всего мира. Зрителям будут представлены совершенно разноплановые картины из 15-ти стран, но все они обладают сильной драматургией, неизбитыми темами и выразительной формой. Не секрет, что кино о настоящих людях и реальных историях — это всегда открытие, когда же оно исполнено на высочайшем художественном уровне — это открытие вдвойне»,- директор кинофестиваля «ДОКер» Ирина Шаталова

    В рамках специальных показов:

    Абсолютный зрительский хит «Вавилонские мечтатели» Романа Шумунова, открывший международный кинофестиваль DocAviv в прошлом году, где получил приз зрителей и в номинации «Лучший дебют»;

    Итальянская драма Симоне Манетти «Чао, дорогой, я иду в бой», мировая премьера ленты прошла на международном кинофестивале в Ньюпорт-Бич, США. Позднее на кинофестивале «Биографильм» в Болонье картина была удостоена одновременно двух наград — за лучший итальянский фильм года и за лучший дебют;

    Трогательный, смелый, жизнерадостный и очень личный фильм «Счастливый» Каролин Генрайт, успешно вышедший в широкий немецкий кинопрокат этой весной;

    Мистическая картина чилийца Франциско Херва «Потерянный город», премьера которой прошла на кинофестивале Visions du Réel в Швейцарии;

    Лента «Плацкарт» Родиона Исмаилова, съемки которой прошли по всей стране от Москвы до Владивостока.

    Короткий метр представят два сборника. Первый состоит из пяти фильмов – историй подростков, оказавшихся в непростых обстоятельствах. Одни стремительно перемещаются по миру, скрываясь от войны и нищеты. Другие – напротив, никогда не покидают свой застывший небольшой город и беспрестанно борются со скукой и кризисом. И тех, и других объединяет надежда на лучшую жизнь и решимость действовать. Фильмы сборника: «Волосы Ахмада» С. Коенен, «Далекий Восток» М. Дельбо и М. Мандолеси, «Мне было всего 14» Ф. Венгерден, «Рабочий поселок» А. Игнатьева, «Ведьмак» М. Чуми.

    Во второй сборник входят четыре фильма, пропитанных духом уникальных традиций разных народов, легенд, передающихся из поколения в поколение и неизбежных противоречий, с которыми сталкиваются приверженцы древних культур, размышляя о своей идентичности в современных реалиях. Фильмы сборника:«Ракияда» Н. Илича, «Черничные души» А. Золднере, «Родина» С. Питерса, «Шэнэхэнская царица» А. Зверьковой.

    Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

    Расписание специальных показов в кинотеатре «КАРО 7 Лиговъ», зал № 2:

    26 июля, среда

    19:00 «Чао, дорогой, я иду в бой» , 74 мин.

    27 июля, четверг

    19:00 DOKerShorts #1, 101 мин.

    21:00 «Вавилонские мечтатели», 87 мин.  

    28 июля, пятница

    19:00 «Потерянный город», 78 мин.  

    29 июля, суббота

    17:00 DOKerShorts #2, 90 мин.

    19:00 «Плацкарт», 80 мин.

    30 июля, воскресенье

    18:00 «Счастливый», 83 мин.

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